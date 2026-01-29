Die Eröffnung des kroatischen Restaurants „Adria“ im Asbacher Bürgerhaus liegt noch nicht allzu lang zurück. Wie unsere Zeitung erfahren hat, kommt das Angebot bei den Einheimischen gut an – und das aus mehreren Gründen.
Lesezeit 2 Minuten
Seit Mai 2025 herrscht im Bürgerhaus Asbach ein Hauch dalmatinischer Gastfreundschaft: Das Restaurant Adria hat sich in kurzer Zeit zu einem beliebten Treffpunkt für Genießer entwickelt. Verantwortlich dafür ist Stefan Vokuvic, ein engagierter Koch und Gastronom, der ursprünglich aus Kroatien stammt und zuletzt in Österreich tätig war.