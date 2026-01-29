Neues aus der Gastroszene
In Asbach gibt’s kroatische Küche mit Herz und Handwerk
Das Restaurant Adria öffnet seit 2025 im Bürgerhaus in Asbach seine Türen.
Michael Möhlenhof

Die Eröffnung des kroatischen Restaurants „Adria“ im Asbacher Bürgerhaus liegt noch nicht allzu lang zurück. Wie unsere Zeitung erfahren hat, kommt das Angebot bei den Einheimischen gut an – und das aus mehreren Gründen.

Lesezeit 2 Minuten
Seit Mai 2025 herrscht im Bürgerhaus Asbach ein Hauch dalmatinischer Gastfreundschaft: Das Restaurant Adria hat sich in kurzer Zeit zu einem beliebten Treffpunkt für Genießer entwickelt. Verantwortlich dafür ist Stefan Vokuvic, ein engagierter Koch und Gastronom, der ursprünglich aus Kroatien stammt und zuletzt in Österreich tätig war.

