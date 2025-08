Kiloweise reifes Obst und frisches Gemüse erntet Gabriele Thomas in ihrem Naturgarten in Asbach-Heide. Darin kann aber auch die Seele prächtig baumeln.

50 Kilo Erdbeeren, Himbeeren und Heidelbeeren, zehn Eimer mit Bohnen, zehn Kilo Gurken und etwa 60 Zucchini: Wenn Gabriele Thomas von der Ernte dieses Sommers erzählt, dann strahlen ihre Augen vor Freude über die Schätze, die nun schon in Einmachgläsern und Gefriertruhe untergebracht sind oder zu köstlichen Kuchen, zu Kompott und Marmeladen verarbeitet wurden.

Das Beste ist aber, dass der Segen noch lange nicht vorbei ist, denn die Bäume quellen förmlich über vor Äpfeln, Birnen, Pflaumen und Pfirsichen – ganz zu schweigen von den rund 40 Kohlköpfen aller Art, die noch im Beet warten. Keine Frage, das wild-romantische Gelände der Asbacherin ist wirklich ein Paradies mit einer schier unerschöpflichen Vielfalt an Gemüse und Obst.

Auch Hühnern kommt der grüne Daumen von Gabriele Thomas zugute

Beim Rundgang führt Gabriele Thomas über das gesamte, 4000 Quadratmeter große Refugium, und es wird ein informativer, unterhaltsamer Spaziergang. Die Gartentour beginnt beim etwa 30 Meter langen Gemüsebeet, das Gabriele Thomas und ihr Mann Winfried erst seit drei Jahren bewirtschaften. Hier gibt es wirklich alles, was das Herz begehrt.

Gerade experimentiert das Paar mit Zucchini-Sorten. Runde, gelbe und klassisch grüne Exemplare reihen sich aneinander, und ein Ende der Fruchtproduktion ist nicht abzusehen. Auch wenn hier und dort einmal Knabberstellen zu finden sind, gespritzt wird nicht. „Wir stellen Brennnessel- und Holunderjauche her, und das war es“, sagt Gabriele Thomas. Beikräuter sind ein natürlicher Bestandteil des Gartens und werden handfest weiterverwendet: „Wir haben Hühner in der Nachbarschaft, die Vogelmiere und anderes Grün, aber auch Schnecken mit Vorliebe verspeisen.“

i Zum 4000 Quadratmeter großen Naturgarten von Gabriele und Winfried Thomas gehört seit drei Jahren auch ein Gemüsegarten, in dem nicht nur stattliche Kohlköpfe aller Art, sondern auch Stangenbohnen, Buschbohnen, Zucchini und vieles mehr gedeihen. Julia Hilgeroth-Buchner

Das Ehepaar wohnt seit 30 Jahren in einem umgebauten Teil von Winfried Thomas’ Elternhaus, hat zwei Kinder und vier Enkelkinder, die natürlich, ebenso wie Nachbarn und Freunde, von der Obst- und Gemüseausbeute profitieren. „Es gibt immer dankbare Abnehmer“, lacht Gabriele Thomas.

„Wir ziehen alle unsere Pflanzen aus Saatgut selbst.“

Naturfreundin Gabriele Thomas

Neuzugang ist ein etwa 40 Quadratmeter umfassender Folientunnel, in dem Cocktail- und Fleischtomaten gedeihen. „Wir ziehen übrigens alle unsere Pflanzen aus Saatgut selbst“, berichtet die Naturfreundin. Eine Augenweide ist der lange Nützlingsstreifen, der entlang des gesamten Gemüsegartens ohne das Zutun des Paares entstanden ist. Wo zuvor nur „nackte Erde“ war, summt und brummt es jetzt ohne Unterlass, was Gabriele Thomas sehr schätzt. Tiere gehören für sie einfach zum Garten dazu: „Bei uns leben neben vielen Insekten, Maulwürfen und kleineren Vögeln auch Tauben, ein Turmfalke und Blindschleichen.“

i Aromatische Beeren gefällig? Im Naturgarten von Gabriele Thomas sind mehrere Hochbeete verteilt, in denen es viele Schätze zu entdecken gibt – darunter eine kleine, köstliche Erdbeersorte. Julia Hilgeroth-Buchner

Während der Führung verweist sie auf ihre üppigen Beerensträucher und auf teils ganz alte, teils jüngere Obstbäume, die sich mit Laubbäumen, Nadelbäumen und nützlingsfreundlichen Gehölzen abwechseln und das Bild des Gartens auflockern. Abgerundet wird alles durch große Hochbeete aus Lärchenholz, bunte Staudenarrangements und urige Hütten für Gartenutensilien. „Hier ist aber nichts geplant. Wenn man es wachsen lässt, dann ist es da", schmunzelt Gabriele Thomas.

i Schöne und vor allem ganz natürliche Dekorationen sind überall im Garten des Ehepaars Thomas zu finden. Julia Hilgeroth-Buchner

Ein Blickfang sind neben verwunschenen Sitzecken die Dekorationen aus Weidenruten, die Gabriele Thomas selbst anfertigt. „Ich habe überall auf dem Gelände Weiden gesetzt – als Sichtschutz, für die Insekten und weil ich sehr gerne damit arbeite.“

i Sogar Tafeltrauben gibt es im Naturgarten von Gabriele Thomas. Noch sind die Früchte unreif, die Gärtnerin freut sich aber schon jetzt auf die Ernte. Julia Hilgeroth-Buchner

Der Rundgang endet an der Terrasse, die von weiteren Hochbeeten flankiert wird. Pfefferminze, Dost, Rosmarin Zitronenmelisse und viele andere Kräuter wachsen hier in Reichweite. Stolz ist Gabriele Thomas auch auf ihre Tafeltraube, die entlang einer kleinen Pergola rankt. „Sie trägt in diesem Jahr wieder unglaublich“, sagt sie. Am Schluss präsentiert Gabriele Thomas noch die herrliche Aussicht am Grundstücksende: „Man schaut über die Wiesen mit Schafen, Kühen und Pferden bis nach Schöneberg. Idyllischer kann es nicht sein.“

Wer den Naturgarten des Ehepaars Thomas in der Altenburger Straße 5 in Asbach-Heide nun erkunden möchte, ist für Samstag und Sonntag, 20. und 21. September, jeweils von 11 bis 17 Uhr zur „Offenen Gartenpforte“ eingeladen.