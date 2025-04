In Anhausen ziehen Senioren vorübergehend ins Pfarrhaus

Ein Wasserschaden verhindert, dass die Senioren im Wohnpflegebereich des Hauses Sonneneck in Anhausen den Frühling in gewohnter Umgebung genießen können. Für sie stand der Umzug ins Pfarrhaus auf dem Programm. Nach der Sanierung können sie zurück.

Eigentlich könnte es ein richtig schöner Frühlingstag im Haus Sonneneck in Anhausen sein: Das neue, geschmackvolle Gebäude und der gepflegte Garten liegen im hellen Sonnenschein und machen dem Namen der Einrichtung alle Ehre. Doch während die Tagespflegegäste im Obergeschoss in heiterer Stimmung ihrem Alltag nachgehen, ist es im Wohnpflegebereich im Untergeschoss gespenstisch still. Sämtliche Räume sind leer, und nur hier und da liegen noch ein paar klägliche Überbleibsel. Der traurige Grund: Obwohl das Haus erst im November 2024 eröffnet wurde, kam es im Januar zu einem Wasserschaden, bei dem die Abwassersammelgrube im Heizungsraum überlief und die gesamte Wohnbereichsfläche beschädigt wurde (wir berichteten).

Schnell stand fest, dass die Bewohner in eine andere Unterkunft umziehen müssen, bevor die Generalsanierung starten kann. Von der Sache her ein vernünftiges Vorhaben, für die alten Menschen aber eine Herausforderung, der das Pflegeteam mit viel Fingerspitzengefühl und Verständnis begegnen muss.

Rebecca Markert jedenfalls weiß genau, was ihre Mitarbeiterinnen seit am Vortag geleistet haben. Während die Koblenzer Umzugsfirma Erben gerade die letzte von zehn Fuhren ins Ausweichquartier transportiert, führt die Geschäftsführerin der evangelischen Sozialstation Straßenhaus unsere Zeitung noch einmal durch die verlassenen Räume. Fassen kann niemand, was hier passiert ist. Die Geschäftsführerin ist aber sehr erleichtert, dass die Tagespflege trotz der Sanierung wie gewohnt weiterlaufen kann.

i Im alten Pfarrhaus, das als Ausweichsquartier für die sieben Bewohner des Wohnpflegebereichs hergerichtet wurde, muss an etlichen Stellen improvisiert werden. Vor der Tür wurde bereits eine Rampe installiert, die den alten Menschen das Betreten mit Rollator leichter macht. Julia Hilgeroth-Buchner

Sie freut sich auch, dass der Fußweg zum alten Pfarrhaus, das den Bewohnern vorüberwiegend eine neue Heimat bieten wird, nur 300 Meter kurz ist. Auf diese Weise bleiben die alten Herrschaften in ihrem gewohnten Anhausener Umfeld im geruhsamen, idyllischen Ortskern.

Im Pfarrhaus stapeln sich die Kisten

Im Pfarrhaus allerdings steht die Welt kopf. Auf allen Etagen stapeln sich Kisten, Kasten und Haushaltsgegenstände. Pausenlos hasten die Mitarbeiterinnen treppauf und treppab, denn es gibt noch viel zu tun. Immerhin konnten alle Bewohner am Vortag in ihren Zimmern untergebracht werden und haben die erste Nacht überstanden. Aber von Normalität oder gar Gemütlichkeit kann keine Rede sein. Das Team bewahrt sich jedoch seinen Optimismus und bleibt gelassen und geduldig.

Als Rebecca Markert bei Joachim Reethen hineinschaut, macht dieser sich erst einmal Luft. Völlig aufgebracht schildert er den Zustand in seinem Zimmer, den er für untragbar hält. „Ich verstehe das alles nicht“, klagt er. Rebecca Markert hört ihm ruhig zu, erklärt und beschwichtigt, und schließlich muss der alte Herr sogar ein bisschen lachen.

i Letzte Fuhre: Zehn Lkw-Ladungen waren erforderlich, bis die vom Wasserschaden schwer beschädigte Wohnpflegebereichsfläche des Haus Sonneneck vollständig ausgeräumt und umgesiedelt war. Julia Hilgeroth-Buchner

Margarete Diem wohnt im Obergeschoss und sitzt ein wenig hilflos auf ihrem Bett. „Es sieht alles noch etwas wüst aus“, sagt sie. Aber sie habe gut geschlafen und überlege gerade, ob man die Möbel wohl noch ein bisschen umstellen könne.

Helga Kurz hat den Umzug mit Unterstützung ihrer Familie bewältigt. Die Schwiegertochter gibt gerade ihr Bestes, um die neue Behausung ein wenig wohnlicher zu gestalten. Und so macht sich jeder der sieben Bewohner mit der fremden Umgebung vertraut, die den Vorteil hat, für jeden ein Einzelzimmer vorhalten zu können. Allerdings müssen das Treppensteigen und die gemeinsame Nutzung der Bäder in Kauf genommen werden.

„Wir haben in aller Eile und mit vereinten Kräften aufgeräumt, gestrichen und geputzt.“

Rebecca Markert, Geschäftsführerin der evangelischen Sozialstation Straßenhaus

Gegen Mittag ist der Gemeinschaftsraum aber schon fast fertig, und aus der Küche duftet es verführerisch – ein Kunststück bei all dem Chaos. Rebecca Markert, Pflegedienstleitung Katrin Billmann und Wohnbereichsleitung Anna Knelsen sind dankbar, dass es überhaupt eine Möglichkeit gab, die Bewohner nahe am Haus Sonneneck unterzubringen. „Wir haben in aller Eile und mit vereinten Kräften aufgeräumt, gestrichen und geputzt“, erinnert sich Rebecca Markert.

Die nächsten Monate werden gelingen, da ist sie sich sicher. Und wenn die Sanierung planmäßig verläuft, dann können die Bewohner der Wohnpflegegemeinschaft das Weihnachtsfest auch wieder im Haus Sonneneck feiern.