TV-Auftritt bringt neue Gäste Imota erobert mit syrischer Küche die Neuwieder Herzen 20.11.2025, 10:07 Uhr

i Rodi Razoqi, Inhaber des Imota-Restaurants, hilft selbst noch oft in der Küche aus. In dem Lokal in der Wilhelm-Leuschner-Straße wird syrische Hausmannskost angeboten, die zum Großteil frisch zubereitet wird. Viktoria Schneider

Mit einem Auftritt in der Sendung „Mein Lokal, dein Lokal“ erreichte das Imota vor rund zwei Jahren ein Millionenpublikum. Wie geht es dem traditionell syrischen Restaurant heute? Wir haben mit Inhaber Rodi Razoqi über die Nachwirkungen gesprochen.

Syrische Küche gilt bei vielen als die beste im Vorderen Orient. Mit ihrer reichen Gewürz- und Gemüseauswahl begeistert sie Fleischliebhaber, Vegetarier und Veganer zugleich. Neuwiederinnen und Neuwieder, sich an die syrische Kost herantasten wollen, finden im arabischen Restaurant Imota einen Anlaufpunkt.







