Traditionsgeschäft schließt Immobilienbesitzer planen in Mittelstraße einen Neubau

i Das Gebäude in der oberen Mittelstraße, das mehr als 100 Jahre alt ist, soll einem Neubau weichen. Rainer Claaßen

Aufstocken lässt sich das Haus in der Neuwieder Mittelstraße nicht, deshalb planen die Besitzer einen Neubau. Den damit einhergehenden Umzug des Geschäftes wollten die Inhaber des Schuhhauses Wöckner nicht mitmachen. Der Laden schließt demnächst.

Mit dem Schuhhaus Wöckner schließt demnächst ein alteingesessenes Familienunternehmen aus Neuwied. Unser Bericht über die Historie des Betriebs fand großen Anklang. Anlass für die Schließung waren Pläne des Hausbesitzers, das Haus in der Mittelstraße umzubauen – einen Umzug wollten Axel und Stephanie Wöckner nicht mehr angehen.







