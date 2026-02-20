DRK hofft auf zügige Eröffnung Immobilie für Frauenhaus im Kreis Neuwied gefunden Viktoria Schneider 20.02.2026, 13:00 Uhr

i Die Trägerschaft des neuen Frauenhauses übernimmt der DRK-Kreisverband Neuwied. Die geeignete Immobilie ist schon gefunden. Viktoria Schneider

Wohin gehen, wenn der Ehemann oder Vater gewalttätig wird? Frauenhäuser gibt es in Deutschland nur wenige. Umso besser, dass im Kreis Neuwied bald ein neuer Standort eröffnen soll. Doch die Finanzierung bleibt für den Träger weiterhin ein Problem.

Werden Frauen Opfer von seelischer oder körperlicher Gewalt, brauchen sie einen sicheren Zufluchtsort. Im Land gibt es allerdings nur wenige Frauenhäuser, die Plätze sind rar. Schon bald könnte aber im Kreis Neuwied ein neues Frauenhaus eröffnen – vielleicht sogar noch dieses Jahr.







