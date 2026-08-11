Unkel Frankfurter Straße 42
Immer mehr Risse – Abbruch wird vorbereitet
Das Haus Frankfurter Straße 42 wird abgerissen. Damit tut sich die nächste Baulücke in Unkel auf.
Das Haus Frankfurter Straße 42 wird abgerissen. Damit tut sich die nächste Baulücke in Unkel auf.
Sabine Nitsch

Das Haus in der Frankfurter Straße 42 ist zum Sicherheitsrisiko geworden. Jahrelang hatte man versucht, das Haus zu retten. Ein Investor will bis Ende des Jahres, mit dem Bauprojekt beginnen. Doch auch für den Festzug könnte es ein Problem werden.

Lesezeit 4 Minuten
Tihomir Zuparic ist empört. Voller Sorge schaut er auf die an sein Restaurant „Fra Bartolo“ angrenzende Immobilie in der Unkeler Innenstadt. Die Frankfurter Straße 42 ist so marode, dass sie einsturzgefährdet scheint. Große breite Risse zieren die Fassade, die Fensterfront ist abgesackt, auch das Dach wirkt als könnte es jeden Moment in Bewegung geraten.
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