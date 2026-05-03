Das erste Maiwochenende hat Kunstinteressierte in die Straßen rund um die Neuwieder Marktkirche gelockt. Bei „Kunst im Karree“ konnten sie die Werke von mehr als 80 Künstlern bestaunen.
Lesezeit 2 Minuten
Wenn die Macher vom Neuen Kunstverein Mittelrhein die beliebte Veranstaltung „Kunst im Karree“ im Kunsthof der Marktkirche in Neuwied eröffnen, dann ist das stets eine äußerst kurzweilige Sache. Eingebettet in die Musik von der neu ins Leben gerufenen Bläserklasse des Rhein-Wied-Gymnasiums und der Schülerband „Rock with Groove“ bedankte sich Marietta Reuther im Namen des Ausrichters.