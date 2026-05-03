Zulauf bei „Kunst im Karree“ Immer mehr kreative Köpfe tummeln sich in Neuwieds City Jörg Niebergall 03.05.2026, 12:15 Uhr

i Der Heimbach-Weiser Street-Art-Künstler Alexander Heyduczek, Schirmherr von "Kunst im Karree" in Neuwied, ist kein Mann großer Worte. Er lässt seine Kunstwerke für sich sprechen. Jörg Niebergall

Das erste Maiwochenende hat Kunstinteressierte in die Straßen rund um die Neuwieder Marktkirche gelockt. Bei „Kunst im Karree“ konnten sie die Werke von mehr als 80 Künstlern bestaunen.

Wenn die Macher vom Neuen Kunstverein Mittelrhein die beliebte Veranstaltung „Kunst im Karree“ im Kunsthof der Marktkirche in Neuwied eröffnen, dann ist das stets eine äußerst kurzweilige Sache. Eingebettet in die Musik von der neu ins Leben gerufenen Bläserklasse des Rhein-Wied-Gymnasiums und der Schülerband „Rock with Groove“ bedankte sich Marietta Reuther im Namen des Ausrichters.







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