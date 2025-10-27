Fehler bei Arbeiten in Neuwied Im Stadion wird neuer Untergrund wieder abgetragen Jörg Niebergall 27.10.2025, 13:00 Uhr

i Im Rhein-Wied-Stadion laufen die Arbeiten weiter: Der neue Untergrund wird schon wieder abgetragen, weil das Wasser zu schnell abläuft. Jörg Niebergall

Im Rhein-Wied-Stadion laufen die Arbeiten weiter: Der neue Untergrund des Rasenplatzes, der wegen Wurmkot ausgetauscht wurde, muss schon wieder weg. Jetzt ist aufgefallen: Das Wasser läuft zu schnell ab.

Diese Zusatzausgaben hätte sich die Stadt gern erspart: Bei den aktuell laufenden Sanierungsarbeiten im Rhein-Wied-Stadion in Neuwied droht finanzielle Ungemach. Dort wurde der alte Rasen samt Untergrund entfernt und ein neuer Untergrund aufgebaut, der zwischenzeitlich mit Schotter aufgefüllt wurde.







