Im Rhein-Wied-Stadion laufen die Arbeiten weiter: Der neue Untergrund des Rasenplatzes, der wegen Wurmkot ausgetauscht wurde, muss schon wieder weg. Jetzt ist aufgefallen: Das Wasser läuft zu schnell ab.
Diese Zusatzausgaben hätte sich die Stadt gern erspart: Bei den aktuell laufenden Sanierungsarbeiten im Rhein-Wied-Stadion in Neuwied droht finanzielle Ungemach. Dort wurde der alte Rasen samt Untergrund entfernt und ein neuer Untergrund aufgebaut, der zwischenzeitlich mit Schotter aufgefüllt wurde.