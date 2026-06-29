Ausstellung in Neuwied Im Roentgen-Museum kann man sich jetzt wegträumen Jörg Niebergall 29.06.2026, 05:00 Uhr

i Mit der Ausstellung „Alles nur geträumt“ ist im Roentgen-Museum Neuwied eine Schau der GEDOK Regionalgruppe Bonn eröffnet worden. Museumsleiterin Jenny Stein (in Rot) und Mitarbeiterin Uta Weiler schauten sich schon mal um. Jörg Niebergall

Im Neuwieder Roentgen-Museum ist eine Ausstellung von 25 Künstlerinnen eröffnet worden, die die Fantasie anregt. Sie ist dort noch bis zum 23. August zu sehen.

Mit der Ausstellung „Alles nur geträumt“ ist im Roentgen-Museum Neuwied eine Schau der GEDOK Regionalgruppe Bonn eröffnet worden. 25 Künstlerinnen präsentieren Arbeiten, die zwischen Fantasie, Erinnerung und künstlerischer Wirklichkeit pendeln – genau der richtige Ort, um sich bei sommerlicher Hitze auch gedanklich ein wenig wegzuträumen.







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