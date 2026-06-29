Im Neuwieder Roentgen-Museum ist eine Ausstellung von 25 Künstlerinnen eröffnet worden, die die Fantasie anregt. Sie ist dort noch bis zum 23. August zu sehen.
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Mit der Ausstellung „Alles nur geträumt“ ist im Roentgen-Museum Neuwied eine Schau der GEDOK Regionalgruppe Bonn eröffnet worden. 25 Künstlerinnen präsentieren Arbeiten, die zwischen Fantasie, Erinnerung und künstlerischer Wirklichkeit pendeln – genau der richtige Ort, um sich bei sommerlicher Hitze auch gedanklich ein wenig wegzuträumen.