Die Sperrung einer wichtigen Kreuzung in Neuwied sorgte am ersten Schultag für verstopfte Straßen. Pendler und Schüler müssen sich auf erhebliche Behinderungen einstellen, die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis 2028.
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Wer am Montagmorgen in Neuwied unterwegs war, hat einen ersten Vorgeschmack darauf bekommen, was die kommenden beiden Jahre für Autofahrer bringen könnten: Erster Schultag nach den Sommerferien, Berufsverkehr und dazu die seit Mittwoch gesperrte La-Porte-Kreuzung – viel mehr Zutaten braucht es nicht, um den Verkehrsfluss in der Deichstadt ordentlich ins Stocken zu bringen.