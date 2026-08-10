Prägen nun Staus den Alltag? Im Neuwieder Stadtverkehr ist jetzt Geduld gefragt Jörg Niebergall 10.08.2026, 14:00 Uhr

i Auf der B42 lief der Verkehr am Montagmorgen noch „normal". Jörg Niebergall

Die Sperrung einer wichtigen Kreuzung in Neuwied sorgte am ersten Schultag für verstopfte Straßen. Pendler und Schüler müssen sich auf erhebliche Behinderungen einstellen, die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis 2028.

Wer am Montagmorgen in Neuwied unterwegs war, hat einen ersten Vorgeschmack darauf bekommen, was die kommenden beiden Jahre für Autofahrer bringen könnten: Erster Schultag nach den Sommerferien, Berufsverkehr und dazu die seit Mittwoch gesperrte La-Porte-Kreuzung – viel mehr Zutaten braucht es nicht, um den Verkehrsfluss in der Deichstadt ordentlich ins Stocken zu bringen.







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