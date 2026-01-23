Suche nach neuen Jobs läuft Im Neuwieder Coveris-Werk herrscht keine „Kippstimmung“ Viktoria Schneider 23.01.2026, 17:00 Uhr

i Es gibt nur noch wenige Coveris-Werke in Deutschland. Rolf Kurz, Betriebsratvorsitzender in Neuwied, vermutet, dass die Zahl in Zukunft noch abnehmen wird – die Produktion im Osten sei schließlich günstiger. Viktoria Schneider

114 Jahre: So lange währte die Ära „Coveris“ in Neuwied. Im Juni ist endgültig Schluss mit dem Werk. Doch die Stimmung unter den verbliebenen Mitarbeitern ist dem Betriebsrat zufolge gut. Wie kann das sein? Und was passiert in den letzten Monaten?

„Gott sei Dank ist das Hin und Her endlich vorbei“: Fragt man übrig gebliebene Mitarbeiter des Verpackungsherstellers Coveris in Neuwied, überwiegt wenige Monate vor der endgültigen Schließung des Werks Erleichterung. Schon im Sommer war vielen klar, dass das Ende nicht mehr lange auf sich warten lässt.







