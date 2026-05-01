Gastro in Niederbreitbach
Im Lokal „Flames ’n’ Apes“ geht’s griechisch zu 
Dimitrios und Ehefrau Amalia planen im Niederbreitbacher Dorfgemeinschaftshaus langfristig.
Dimitrios und Ehefrau Amalia planen im Niederbreitbacher Dorfgemeinschaftshaus langfristig.
Jörg Niebergall

Neuigkeiten aus der Welt der Gastronomie treffen in der Öffentlichkeit oft auf gesteigertes Interesse. Bei unserer Suche nach Gastro-News aus dem Kreis Neuwied sind wir auf ein neues Lokal in Niederbreitbach gestoßen.

Lesezeit 2 Minuten
Wenn man ein Ziel vor Augen hat und bei der Durchsetzung einfach nicht lockerlässt, dann wird auch Hartnäckigkeit irgendwann einmal belohnt. So ähnlich muss die Geschichte angefangen haben, als Niederbreitbachs Ortsbürgermeister Frank Jacke mit den Gedanken spielte, den seit einiger Zeit leer stehenden Gaststättenkomplex über dem Dorfgemeinschaftshaus wieder mit Leben zu erfüllen.

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