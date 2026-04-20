Viele Anträge, wenig Personal
Im Kreis Neuwied warten Hilfsbedürftige auf Wohngeld
Der Staat unterstützt viele Menschen mit Wohngeld, doch die Bearbeitung der Anträge läuft im Kreis Neuwied schleppend.
Der Staat unterstützt viele Menschen mit Wohngeld, doch die Bearbeitung der Anträge läuft im Kreis Neuwied schleppend.
M.Schuppich/stock.adobe.com

Wohngeldanträge stauen sich im Kreis Neuwied, betroffene Familien warten teils monatelang. Die Kreisverwaltung nennt Ursachen und kündigt Maßnahmen für eine schnellere Bearbeitung an.

Lesezeit 2 Minuten
Die Bearbeitung von Wohngeldanträgen dauert im Kreis Neuwied deutlich länger als im Durchschnitt anderer Kreise. Dieser Kritik muss sich die Kreisverwaltung Neuwied stellen. Das Problem, das dahintersteckt: Ein erhöhtes Antragsaufkommen und eingeschränkte personelle Kapazitäten treffen aufeinander und sorgen für längere Bearbeitungszeiten.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedSoziales

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren