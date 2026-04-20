Viele Anträge, wenig Personal Im Kreis Neuwied warten Hilfsbedürftige auf Wohngeld Regine Siedlaczek 20.04.2026, 10:00 Uhr

i Der Staat unterstützt viele Menschen mit Wohngeld, doch die Bearbeitung der Anträge läuft im Kreis Neuwied schleppend. M.Schuppich/stock.adobe.com

Wohngeldanträge stauen sich im Kreis Neuwied, betroffene Familien warten teils monatelang. Die Kreisverwaltung nennt Ursachen und kündigt Maßnahmen für eine schnellere Bearbeitung an.

Die Bearbeitung von Wohngeldanträgen dauert im Kreis Neuwied deutlich länger als im Durchschnitt anderer Kreise. Dieser Kritik muss sich die Kreisverwaltung Neuwied stellen. Das Problem, das dahintersteckt: Ein erhöhtes Antragsaufkommen und eingeschränkte personelle Kapazitäten treffen aufeinander und sorgen für längere Bearbeitungszeiten.







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