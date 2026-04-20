Wohngeldanträge stauen sich im Kreis Neuwied, betroffene Familien warten teils monatelang. Die Kreisverwaltung nennt Ursachen und kündigt Maßnahmen für eine schnellere Bearbeitung an.
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Die Bearbeitung von Wohngeldanträgen dauert im Kreis Neuwied deutlich länger als im Durchschnitt anderer Kreise. Dieser Kritik muss sich die Kreisverwaltung Neuwied stellen. Das Problem, das dahintersteckt: Ein erhöhtes Antragsaufkommen und eingeschränkte personelle Kapazitäten treffen aufeinander und sorgen für längere Bearbeitungszeiten.