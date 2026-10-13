Trotzdem wenige Abschiebungen Im Kreis Neuwied wächst Zahl der Ausreisepflichtigen Viktoria Schneider 13.10.2026, 14:00 Uhr

i Im vergangenen Jahr wurden im Kreis Neuwied nur 35 Personen tatsächlich abgeschoben, 27 Abschiebungen sind laut Kreisverwaltung gescheitert. Aktuell gelten 429 Menschen als ausreisepflichtig. (Symbolbild) Patrick Pleul. picture alliance/dpa

Mehr Ausreisepflichtige, mehr Abschiebungen? Zumindest für den Kreis Neuwied trifft das zu. Aber während jetzt mehr Menschen ausreisen müssen als früher, bleibt die Zahl der vollzogenen Abschiebungen auf einem niedrigen Wert. Das sind die Gründe.

In einem Moment arbeitet Taoufiq Sayah alias „Dieter“ noch bei einer Speditionsfirma in Neuwied, im nächsten muss er zurück in sein Heimatland Marokko, um einer drohenden Abschiebung zu entgehen. Sein Vergehen: Er hat die Trennung von seiner Frau zu spät den Behörden gemeldet.







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