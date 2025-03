In der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach steht bald die Bürgermeisterwahl an. CDU-Kandidat Pierre Fischer hatte jetzt zur Diskussionsveranstaltung „Politik trifft Sport“ nach Hausen eingeladen.

i Kai Kazmirek (von links), Pierre Fischer, Marie Böckmann und Achim Hallerbach gaben sich bei "Politik trifft Sport" ein Stelldichein. Charley Burke

Im Dorfgemeinschaftshaus im Herzen des Wiedtals empfing Bürgermeisterkandidat Pierre Fischer (CDU) alle Sportbegeisterten und Interessierten zur Veranstaltung „Politik trifft Sport“. Als Gäste waren der Zehnkämpfer und Olympionike Kai Kazmirek, die Athletin Marie Böckmann von der LG Rhein-Wied und dem VfL Waldbreitbach sowie Landrat Achim Hallerbach nach Hausen gekommen.

Olympionike gewährt Einblicke in Sportleralltag

Auch politische Vertreter aus der Region, darunter Hausens Ortsbürgermeisterin Carmen Boden, nahmen teil. Der Abend widmete sich insbesondere den Herausforderungen der Sportvereine und der gesellschaftlichen Bedeutung des Sports. Zu Beginn stellten sich die Gäste des Abends vor. Zehnkämpfer Kai Kazmirek berichtete von seinen Erfahrungen bei den Olympischen Spielen und gab Einblicke in den Alltag eines Profisportlers. Trotz zahlreicher Angebote aus ganz Deutschland entschied er sich bewusst, in seiner Heimat zu bleiben: „Mir war es wichtig, hierzubleiben, weil ich die Menschen sehr schätze und meine Heimat als einen Teil meiner Identität betrachte. Außerdem möchte ich meinem Verein treu bleiben,“ so Kazmirek.

Er sprach auch über die Herausforderungen in der Nachwuchsförderung: „In Deutschland machen wir vieles richtig. Wir haben gute Leistungszentren und viele hauptamtliche Trainer. Das Problem ist, dass viele Athletinnen und Athleten aufhören müssen, weil sie sich zwischen Studium, Ausbildung und Sport entscheiden müssen. Meist bleibt dann keine Zeit für beides. Zudem muss der Sport oft selbst finanziert werden, da es kaum Fördermöglichkeiten gibt“, so Kazmirek.

„Was den Fußball betrifft, sind wir hier gut aufgestellt. Es gibt nahezu überall moderne Sport- und Kunstrasenplätze. In der Leichtathletik hingegen haben wir noch viel Luft nach oben.“

Landrat Achim Hallerbach

Auch Landrat Achim Hallerbach wies auf die ungleiche Förderung verschiedener Sportarten hin: „Was den Fußball betrifft, sind wir hier gut aufgestellt. Es gibt nahezu überall moderne Sport- und Kunstrasenplätze. In der Leichtathletik hingegen haben wir noch viel Luft nach oben.“

Ein weiteres großes Thema des Abends war die Diskussion um die mögliche Abschaffung der Bundesjugendspiele. „Die Bundesjugendspiele bieten Kindern die Chance, ihre Stärken zu entdecken. Wenn sie abgeschafft würden, gäbe es diese Möglichkeit nicht mehr. Dann müsste man eine Alternative schaffen und gezielt fördern, denn die Bundesjugendspiele haben viele positive Aspekte“, erklärt junge Leichtathletin Marie Böckmann, die von klein auf dem VfL Waldbreitbach angehört und inzwischen selbst Nachwuchssportler trainiert.

„Im Vereinskontext müssen Förderprozesse schneller ablaufen.“

Landrat Achim Hallerbach

Auch die Situation der Sporthallen in der Region wurde thematisiert. „Viele Hallen müssen in den Schulferien geschlossen bleiben, da protestieren die Vereine zu Recht“ erklärte Hallerbach. „Im Vereinskontext müssen Förderprozesse schneller ablaufen.“ Er warnte zudem vor den Folgen langwieriger Sanierungsmaßnahmen: „Wenn sich über lange Zeit nichts tut, weil Fördermittel auf sich warten lassen, zerfällt die Vereinsstruktur. Irgendwann verlieren die Leute einfach die Lust.“

Zum Abschluss hatten Besucher die Gelegenheit, sich in die Diskussion einzubringen. Sie stellten Fragen direkt an die Experten oder brachten ihre Anliegen vor.