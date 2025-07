Die Kasbachtalbahn von Kalenborn nach Linz zählt zu den zwölf priorisierten Bahnstrecken in Rheinland-Pfalz, für die das Mobilitätsministerium in Mainz eine Reaktivierung grundsätzlich ins Auge fasst. Wann dafür frühestens Mittel aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz fließen, steht noch in den Sternen. Das Ministerium hat vor eine Entscheidung weitere Prüfungen gesetzt. Diese sollen sich nach der bereits erfolgten Kosten-Nutzen-Untersuchung auf weitere Details konzentrieren.

Einer, der lieber heute als morgen den Verkehr auf der Zugstrecke durch das Kasbachtal ausweiten würde, ist Jörg Seyffert, seines Zeichens Chef der Kasbachtalbahn in Linz. Allerdings gibt er sich keiner Illusion hin, da sich bislang trotz des andauernden Bekundens des Landes, Bahnstrecken reaktivieren zu wollen, gerade im Norden wenig bis gar nichts getan habe. Gleichwohl könnte Mainz aus Sicht von Seyffert gern noch vor dem Ende der Wahlperiode in unserer Region ein Signal setzen. Denn die Kasbachtalbahn biete sich gleich in zweifacher Hinsicht für eine rasche Umsetzung der Reaktivierungspläne an. „Man muss nur wollen“, sagt Seyffert.

Da wäre zunächst der Fakt, dass die lediglich 8,9 Kilometer lange Strecke nicht wie andere tatsächlich mit viel Aufwand reaktiviert werden müsste. Die Kasbachtalbahn ist schlicht in Betrieb, befördert mittwochs, samstags und sonntags im Stundentakt Fahrgäste. Mehr noch, wie Seyffert berichtet, ist die Nachfrage nach Corona noch einmal gestiegen, besonders stark sogar bei Radfahrern. „Die Züge sind sehr stark ausgelastet, politisch gewollt, und es muss nicht erst noch ein Nachweis erbracht werden, dass das Angebot auch genutzt wird“, so Seyffert. Oft werde mit mehreren Wagen gefahren, um alle Fahrgäste befördern zu können.

Was den derzeitigen Betrieb angeht, ist die Strecke in einem guten und sicheren Betriebszustand. „Das Eisenbahnbundesamt kontrolliert regelmäßig, die Anlagen sind in gepflegt und gewartet“, betont der Chef der Betreibergesellschaft und weist darauf hin: „Wenn das Land heute einen ausgeweiteten Verkehr bestellen würde, könnten wir den morgen umsetzen.“

Moderne Züge, die die beliebten roten Triebwagen überwiegend ersetzen, stünden bereit. Einzig beim Blick aufs Personal blieben Fragezeichen. „Aber mit dem Fachkräftemangel schlägt sich im Moment jede Branche herum“, weiß Seyffert. Zudem gebe es die Möglichkeit, dass seine Bahngesellschaft nur die Infrastruktur bereit hält und ein anderes Verkehrsunternehmen für den Verkehr an sich verantwortlich zeichnet und die Schienen nutzt.

Dabei verschweigt er nicht, dass eine schnelle Lösung zu kurz greifen würde. „Wir wünschen uns schon eine langfristige Lösung, die auch weitere 100 Jahre trägt“, so Seyffert. Um diese realistisch auf die Schiene zu setzen, bedarf es durchaus einer Investition in Millionenhöhe. „Allerdings“, so erklärt Seyffert, „reden wir im Fall der Kasbachtalbahn über einige wenige Millionen Euro, die in die Strecke und die Haltepunkte zu stecken wären.“ Im Vergleich zu den anderen priorisierten Bahnstrecken sei das nur ein Bruchteil. Auch das mache die Kasbachtalbahn zur perfekten Kandidatin für einen ersten konkreten Vorstoß des Landes.

Das erklärte Ziel des Landes, die Weichen auf eine klimafreundliche Mobilität zu stellen und dabei mehr Verkehr auf die Schiene zu bringen, ist nicht neu. Erst recht nicht, was die Kasbachtalbahn angeht. Bereits 2021 machte sich der damalige Kreisbeigeordnete Michael Mahlert nach einer Studie des Koblenzer Büros BPV Consult GmbH dafür stark, die vorhandene Schiene neben dem Tourismus auch für den ÖPNV zu nutzen. Ihm schwebte vor, die Bahn eng mit dem Bus- und damit auch dem Schülerverkehr zu verzahnen.

Eine Idee, mit der sich auch Jörg Seyffert nach wie vor anfreunden könnte. Landrat Achim Hallerbach blickt jedoch aus heutiger Sicht eher skeptisch auf diesen Ansatz: „Bei der Kasbachtalbahn liegt für mich der Schwerpunkt ganz klar auf der touristischen Nutzung.“ Und die hält er in der Tat für ausbaubar: „Ich bin in Gesprächen mit Verantwortlichen des Rhein-Sieg-Kreises. Die vielen Touristen dort wollen wir auch für unsere Region begeistern und sie bis nach Kalenborn bringen, von wo aus sie mit der Bahn auch ins Rheintal gelangen können. Das kann sehr erfolgreich sein.“

Was den Schülerverkehr angeht, müsse der Kreis Busverbindungen so oder so aufrechterhalten, auch die von den Westerwaldhöhen ins Rheintal in Richtung Linz. „Ob die Bahn dann ein Benefit obendrauf sein kann, muss man sich genau anschauen.“

Heißt unter dem Strich: Der Landrat würde es ebenfalls begrüßen, wenn das zuständige Land mehr Verkehr auf der Schiene im Kasbachtal zuließe. Er weiß aber auch: „Dadurch, dass Ministerin Eder auch diese wie alle anderen priorisierten Strecken nur mit den Leistungsphasen 1 und 2 versehen will, passiert jetzt quasi gar nichts.“ Geld für die Bahnstrecken habe das Land jedenfalls nicht in den Haushalt eingestellt. Und der Kreis Neuwied falle als etwaiger Mitfinanzierer über freiwillige Ausgaben aufgrund der Haushaltslage ohnehin aus.