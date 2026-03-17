Kriminalität im Kreis sinkt Im Jahr 2025 zählt Neuwieder Polizei weniger Straftaten Ralf Grün 17.03.2026, 16:00 Uhr

i Im Kreis Neuwied hat die Polizei 2025 Tatverdächtige festgenommen, die sich dann vor Gericht wiedergefunden haben. Frank Molter. picture alliance/dpa

Wie sicher können sich die Menschen an Rhein und Wied fühlen? Laut Polizei im Vorjahr jedenfalls ein bisschen sicherer als im Jahr 2024. Das geht aus der aktuellen Kriminalitätsstatistik für den Kreis Neuwied hervor, die unsere Zeitung vorstellt.

Die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen im Kreis Neuwied Opfer einer Straftat geworden sind, ist im Jahr 2025 statistisch niedriger gewesen als 2024. Die dafür ausschlaggebende Häufigkeitszahl liegt für das Vorjahr bei 4863 Fällen pro 100.000 Einwohnern.







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