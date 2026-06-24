Die Sanierung der rechten Rheinschiene hat auch Auswirkungen auf den Verkehr und den Bahnhof in Neuwied. Wer sich für das Großprojekt und dessen Auswirkungen interessierte, war am Info-Mobil der Bahn genau richtig.
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Mit ihrem Info-Mobil hat die Deutsche Bahn Station am Bahnhof Neuwied gemacht, um über die geplante Korridorsanierung der rechten Rheinstrecke und den Ersatzverkehr während der Bauzeit zu informieren. Fünf Mitarbeitende standen den Bürgerinnen und Bürgern für Fragen rund um Bauablauf, Fahrpläne und die Zukunft des Bahnhofs Neuwied zur Verfügung.