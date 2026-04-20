Gastro-News im Kreis Neuwied Im Gasthaus Stroh in Buchholz trifft Tradition Moderne Michael Möhlenhof 20.04.2026, 06:00 Uhr

i Das Team ist das Herz des Gasthauses Stroh. In der Mitte: die Inhaber Anja und Martin Kolvenbach. Michael Moehlenhof. Michael Möhlenhof

Der Kreis Neuwied hat im Bereich der Gastronomie einiges zu bieten. Unsere Zeitung ist immer wieder unterwegs, um Gastronomen, ihre Konzepte und persönlichen Geschichten zu beleuchten. Diesmal haben wir das Gasthaus Stroh in Buchholz besucht.

Das Gasthaus Stroh ist ein traditionsreicher Ankerpunkt der Dorfgemeinschaft in Buchholz. Die Geschichte des Betriebs in Buchholz reicht weiter zurück, als viele vermuten würden. Ein Heimatforscher fand heraus, dass bereits im Jahr 1545 das „Altenwieder Kirschspiel Achte“ einen „Wirth bey der Kirchen“ erwähnte, der besondere Privilegien genoss.







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