Aus Gewerbe- wird Wohnfläche Im Forum in Bad Hönningen entstehen Sozialwohnungen Daniel Dresen 08.02.2026, 10:00 Uhr

i Matthias Eisel (links) und Paul Sauermann, die beiden Geschäftsführer der Wohnen in Bad Hönningen GbR, vor dem Forum in Bad Hönningen, in dem 17 Sozialwohnungen entstehen. Daniel Dresen

Das Forum in Bad Hönningen hat seit Jahren mit Leerständen zu kämpfen. Die derzeit ungenutzten Gewerbeflächen sollen nun zu 17 Sozialwohnungen umgebaut werden. Für die Umsetzung des Wohnprojekts bekommt das Gebäude eine weitere Etage.

Ein großer, gelber Kran mitten auf der gesperrten Sprudelstraße lässt seit Wochen erahnen, dass im Umfeld des Forums in Bad Hönningen etwas Großes entsteht. Das Gebäude selbst ist eingerüstet und das Obergeschoss entkernt. Abgesehen von einer Bäckereifiliale und einem Küchenstudio im Erdgeschoss steht die Immobilie leer.







Artikel teilen

Artikel teilen