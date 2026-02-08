Das Forum in Bad Hönningen hat seit Jahren mit Leerständen zu kämpfen. Die derzeit ungenutzten Gewerbeflächen sollen nun zu 17 Sozialwohnungen umgebaut werden. Für die Umsetzung des Wohnprojekts bekommt das Gebäude eine weitere Etage.
Ein großer, gelber Kran mitten auf der gesperrten Sprudelstraße lässt seit Wochen erahnen, dass im Umfeld des Forums in Bad Hönningen etwas Großes entsteht. Das Gebäude selbst ist eingerüstet und das Obergeschoss entkernt. Abgesehen von einer Bäckereifiliale und einem Küchenstudio im Erdgeschoss steht die Immobilie leer.