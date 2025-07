Dass der in Bruchhausen lebende Christoph Charlier ein Buch über Willy Brandt geschrieben hat, verwundert nicht, wenn man weiß, dass Charlier von 2008 bis 2014 Vorsitzender der Stiftung Willy-Brandt-Forum Unkel war. Der ehemalige Abteilungsleiter für politische Bildung in der Mainzer Staatskanzlei ist seit 2014 im Ruhestand und hat sich seitdem mit dem Buchprojekt befasst.

„Es ist eigentlich ein Ausstellungskatalog“, sagt der 72-Jährige im Gespräch mit unserer Zeitung und hält dabei ein Foto der Titel- und Umschlagrückseite des Buches hoch. Es wird im Selbstverlag herausgebracht und ist noch in der Produktion. Auf mehr als 60 Seiten mit 55 Abbildungen und einem Vorwort von Brigitte Seebacher beleuchtet Charlier eine weniger bekannte Seite Willy Brandts, die seiner Zeit im Exil als Journalist.

Buch und Ausstellung in Unkel

„Berufswunsch Journalist – Zeitungsschreiber Willy Brandt“, so der Titel von Buch und Ausstellung. Die, auch von Charlier kuratiert, wird am Sonntag, 24. August, um 11 Uhr im Ratssaal der Verbandsgemeinde Unkel eröffnet. Im Willy-Brandt-Forum, „das ja relativ klein ist, standen keine Kapazitäten zur Verfügung“, sagt Charlier, angefragt habe er natürlich. Aber sein Buch soll auch im Forum angeboten werden. Die Ausstellung wird Karsten Fehr, Unkeler Verbandsgemeindebürgermeister, eröffnen, und die Einführung wird Brigitte Seebacher, Brandts Witwe, im Gespräch mit Charlier übernehmen.

Buch und Ausstellung präsentieren mit Bildern und Dokumenten aus dem Willy-Brandt-Archiv, wie Brandt mit dem Wort umging. Vom ersten Artikel als 13-Jähriger über eine Wanderung mit Freunden zur Trave-Quelle wird die Zeit Brandts im skandinavischen Exil präsentiert. Dort, wo das Zeitungsschreiben – Brandt mochte den Begriff Journalist nicht – sein Brotberuf wurde. Dort, wo er sich seinen Kampfnamen Willy Brandt erst zulegte – geboren wurde er 1913 als Herbert Frahm. Dort, wo der überzeugte Anti-Nazi über Hitlerdeutschland berichtete. Und von wo er 1947 als Chronist der Nürnberger Prozesse nach Deutschland zurückkehrte.

i An Brandts Essay von 1987 war Christoph Charlier unterstützend beteiligt. Andreas Winkelmann

Charlier und seine Berührungspunkte mit Willy Brandt

Christoph Charlier stammt aus Düren und ist als Kind mit der Familie nach Erpel gekommen. 1976 zog er mit seiner Frau nach Bruchhausen. Kurze Zeit später war er im SPD-Ortsverein tätig und lernte dabei die ebenfalls in der Ortspolitik tätige Brigitte Seebacher kennen. Er arbeitete nach Studienende im Redaktionsbüro des SPD-Parteivorstandes, wo er Willy Brandt als Schreiber kennenlernte. In Brandts Essay von 1987, „Menschenrechte – misshandelt und missbraucht“, wird Charlier als ein Unterstützer erwähnt. Charlier zeigt das Buch mit Willy Brandts Widmung, das dieser ihm damals geschenkt hat.

1991 ist Charlier als Sprecher der SPD-Landtagsfraktion nach Mainz gegangen, später wechselte er in die Staatskanzlei. Über die Jahre hinweg habe sich auch eine persönliche Beziehung zum Ehepaar Brandt entwickelt, berichtet er. „Brigitte Seebacher hat mal gesagt, sie sei der Überzeugung, Willy Brandt sei eine Persönlichkeit, die sich selbst geschaffen habe. Er hatte einen eigenen Kopf wegen der Schreiberei“, berichtet Charlier und ergänzt, dass Brandt selbst geäußert habe, die Jahre im Norden seien die prägendsten gewesen.

Eine besondere Erkenntnis

Auf die Frage, was ihn bei seinen Recherchen zum Buch und zur Ausstellung am meisten beeindruckt habe, muss Charlier einen Moment nachdenken. Dann sagt er: „Brandt hat in der Zeitung Håndslag (Handschlag, ehemaliges norwegisches Widerstandsblatt) einen Beitrag im Feuilleton verfasst. Am selben Tag, als diese Zeitung auf der Titelseite über die Rücktrittserklärung Brünings gegenüber Hindenburg am 30. Mai 1932 berichtete, schrieb er in seinem Artikel einige Seiten weiter über die fatalen Folgen des großen Erdbebens von 1755 in Lissabon. Im letzten Satz schrieb er mehr oder weniger zusammenhangslos, dass das Unglück, das Menschen verursachen, größer sei als Naturgewalten. Ich frage mich, ob er etwas geahnt hat.“

Buch beim Autor bestellen

Das Buch ist für 15 Euro zuzüglich Versand beim Autor per E-Mail bestellbar: christoph.charlier@t-online.de