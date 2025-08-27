Die Dorfkneipe: Der Ort, wo alle, Jung und Alt, Arm und Reich zusammenkommen. Doch immer mehr Häuser schließen. Auch der Deichwiesenhof in Bonefeld stand leer. Mit einer Genossenschaft haben die Menschen die Kneipe wiederbelebt.

Der Deichwiesenhof in Bonefeld ist in vielem eine Dorfkneipe, wie man sie sich vorstellt. Doch hinter der Theke steht nicht Tag um Tag derselbe Wirt, sondern täglich wechselnde Gesichter. Fremde sind es aber nicht: Ein Team aus rund 60 Freiwilligen teilt sich die Thekendienste in der Genossenschaftskneipe, die am 31. August ihren ersten Geburtstag feiert.

Dank der vielen Helfer bleibt der Deichwiesenhof von Donnerstag bis Sonntag geöffnet. Trotzdem müsse niemand häufiger als alle paar Wochen hinter die Theke, erklärt Klaus Reinhard, der mit Patrick Preilowski und Martina Heickmann den Vorstand der Genossenschaft bildet.

Im Deichwiesenhof kommt Bonefeld zusammen

Einige Mitglieder brachten Gastronomieerfahrung mit, andere kannten sich durch Thekendienste bei Dorffesten aus. Dennoch war vieles „Learning by Doing“. Checklisten helfen, nichts zu vergessen, bevor die Kneipe schließt. Dabei muss nie jemand alleine am Tresen stehen. Mittlerweile haben sich feste Truppen gebildet, die ihre Dienste regelmäßig zusammen erledigen. Auch für den Einkauf und die Reinigung der Zapfanlage gibt es eingespielte Teams.

Im Deichwiesenhof komme das Dorf zusammen, sagt Patrick Preilowski. „Der 16-Jährige sitzt hier mit dem 80-Jährigen an einem Tisch.“ Vor allem am „durstigen Donnerstag“ sei es oft voll. Im Betrieb unterscheidet sich die genossenschaftliche Kneipe kaum von anderen. Das Angebot besteht aus einer Handvoll Biere vom Fass, dazu ein wechselndes Bier des Monats und Snacks. „Und wir haben gute Preise. Dorfkneipenpreise.“

„Von einer Kneipe ohne Essen kann ein Wirt heute nicht mehr leben.“

Klaus Reinhard, Vorstand der Deichwiesenhof Genossenschaft

„Bonefeld ist ein geselliger Ort“, sagt Ortsbürgermeisterin Claudia Runkel. So war es ein großer Verlust, als die ehemalige Pächterin im August 2023 aufhörte. Die Ortsgemeinde, die die Gaststätte verpachtet, hatte gerade viel Geld in den Saalanbau investiert, der durch den Leerstand viel von seinem Nutzen verlor. So sagte „Die Theatergruppe in der Verbandsgemeinde Rengsdorf“, die im Saal probt und auftritt, ihre Saison für das Jahr ab.

i Der historische Deichwiesenhof in Bonefeld ist das älteste Gebäude der Ortsgemeinde. Für ein Jahr stand die Kneipe leer. Jörg Niebergall

Doch die Suche nach einem neuen Pächter war erfolglos. „Von einer Kneipe ohne Essen kann ein Wirt heute nicht mehr leben“, erklärt Reinhard. Doch für eine Ausstattung, die heutigen Auflagen entspreche, sei die Küche zu klein. In einer Bierlaune suchte man nach Alternativen. Reinhard und Preilowski waren die treibende Kraft. „Wir haben irgendwann eine große Klappe gehabt“, erklärt Reinhard. Doch auch die Ortschefin war beteiligt. „Du hast schon das Feuer gelegt“, wirft Preilowski ihr scherzend vor.

214 Mitglieder haben Anteile am Deichwiesenhof

Inspiration und Unterstützung kamen aus Gummersbach, wo die Gaststätte Jäger seit 2014 genossenschaftlich betrieben wird. Die legte ihre Pläne und Bücher für die Bonefelder offen. Im März 2024 stellte sie die Idee bei einer Bürgerversammlung vor, im Juni dann die Gründung der Genossenschaft. Mittlerweile hat sie 214 Mitglieder, von denen jeder mindestens einen Anteil von 100 Euro erworben hat.

Rund ein Jahr dauerte es von der Idee zur Eröffnung. Von Schanklizenzen bis zur Eintragung im Genossenschaftsregister gab es einige bürokratische Hürden. „Eine Gaststätte zu gründen ist schon etwas anderes. Aber für eine Firmengründung hat das wenig geruckelt“, so Preilowski.

Der Vorteil der Genossenschaft sei, dass kein Einzelner haften müsse. Gleichzeitig brachte der Verkauf der Anteile das nötige Startkapital, um die Kneipe auszustatten. Für die Mitglieder sei es eine sichere Anlage, so Reinhard. Auch wenn sie keine großen Dividenden erwarten könnten.

Der Sinn der Genossenschaft sei es, die Kneipe zu führen. „Ich habe bei der ersten Bürgerversammlung gesagt: Wir werden keine Ausschüttungen machen. Stattdessen gibt es Freigetränke bei der Jahreshauptversammlung.“ Das sei mehr wert als eine Dividende von wenigen Cent. Auch die Kneipe selbst handelt im Sinne des Dorfs. Während Dorf- und Vereinsfesten bleibt sie geschlossen. „Wir wollen keine Gegenveranstaltung sein“, sagt Martina Heickmann.

Der Deichwiesenhof sei kein reines Bonefelder Projekt, ergänzt Preilowski. Auch aus den umliegenden Orten und Neuwied kämen Mitglieder und Gäste. Denn auch in anderen Dörfern schließen die Kneipen. Dass es so gut funktioniert, liegt auch an der besonderen Gemeinschaft in Bonefeld, sind sich Vorstand und Bürgermeisterin einig.

Doch auch in anderen Orten könnte das Modell gegen das Kneipensterben helfen. Dafür braucht es zum einen ausreichend Informationen. In Bonefeld ist man gern bereit, die Erfahrungen zu teilen. Doch entscheidend ist es, genug Leute zu haben, die mitmachen. „Es braucht einen Stamm von mindestens 50 Leuten, damit nicht jeder zu oft Dienst machen muss“, sagt Reinhard. Die Idee muss aus der Gemeinschaft kommen. Es braucht auch die, die das Projekt voranbringen. Aber am Ende muss der Ort die Idee gemeinsam tragen.