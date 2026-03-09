Für Neuankömmlinge in Neuwied Im Café Asyl treffen sich Menschen unter dem Regenbogen Viktoria Schneider 09.03.2026, 14:00 Uhr

i Die Willkommenskultur, symbolisiert durch einen Regenbogen, lebt im Café Asyl in Neuwied weiter. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter haben für Menschen aller Nationen immer ein offenes Ohr, und das schon seit mehr als zehn Jahren. Viktoria Schneider

Egal ob bei hoffnungslos komplizierten Briefen vom Amt oder bei der Wohnungssuche: Die ehrenamtlichen Helfer im Café Asyl in Neuwied helfen geflüchteten Menschen, wo sie nur können. Und sie werden noch immer benötigt – denn Hilfe wird zur Mangelware.

Heißt es „auf“ dem Dach oder „unter“ dem Dach? Rognaeyn Reazei muss nachdenken. Die 62-Jährige hat als Kind nie lesen oder schreiben gelernt, erst in Deutschland nahm sie zum ersten Mal ein Übungsheft in die Hand. Im Café Asyl in Neuwied tauscht sie sich mit Gleichgesinnten aus und kann dabei ihre Deutschkenntnisse verbessern.







Artikel teilen

Artikel teilen