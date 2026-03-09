Egal ob bei hoffnungslos komplizierten Briefen vom Amt oder bei der Wohnungssuche: Die ehrenamtlichen Helfer im Café Asyl in Neuwied helfen geflüchteten Menschen, wo sie nur können. Und sie werden noch immer benötigt – denn Hilfe wird zur Mangelware.
Heißt es „auf“ dem Dach oder „unter“ dem Dach? Rognaeyn Reazei muss nachdenken. Die 62-Jährige hat als Kind nie lesen oder schreiben gelernt, erst in Deutschland nahm sie zum ersten Mal ein Übungsheft in die Hand. Im Café Asyl in Neuwied tauscht sie sich mit Gleichgesinnten aus und kann dabei ihre Deutschkenntnisse verbessern.