Gastro-News aus dem Kreis
Im Bauernstübchen in Rheinbrohl läuft das Geschäft gut
Typische Handbewegung der Bauernstübchen-Chefin Alisha Hammerstein: das Eintragen ins Reservierungsbuch ...
Typische Handbewegung der Bauernstübchen-Chefin Alisha Hammerstein: das Eintragen ins Reservierungsbuch ...
Andreas Winkelmann

Alisha Hammerstein ist froh, das Bauernstübchen in Rheinbrohl vor gut drei Monaten wiedereröffnet zu haben. Neben vielen positiven Nachrichten berichtet sie aber auch von einer Sorge, die die Küche betrifft.

Lesezeit 2 Minuten
Alisha Hammerstein hat am 7. November 2025 das Bauernstübchen in Rheinbrohl wiedereröffnet. Das ist etwa 100 Tage her. Ein guter Anlass, nachzufragen, wie es bisher läuft.Alisha Hammerstein muss gerade zwei Radfahrer herauskomplimentieren, als unsere Zeitung sie an einem Freitag um 12.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedGastronomie

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