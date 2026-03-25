Im Bauernstübchen in Rheinbrohl läuft das Geschäft gut

Alisha Hammerstein ist froh, das Bauernstübchen in Rheinbrohl vor gut drei Monaten wiedereröffnet zu haben. Neben vielen positiven Nachrichten berichtet sie aber auch von einer Sorge, die die Küche betrifft.

Alisha Hammerstein hat am 7. November 2025 das Bauernstübchen in Rheinbrohl wiedereröffnet. Das ist etwa 100 Tage her. Ein guter Anlass, nachzufragen, wie es bisher läuft.

Alisha Hammerstein muss gerade zwei Radfahrer herauskomplimentieren, als unsere Zeitung sie an einem Freitag um 12.