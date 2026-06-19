Tag der offenen Tür Illustre Gästeschar gratuliert Biovegan in Bonefeld Jörg Niebergall 19.06.2026, 14:30 Uhr

i Eine illustre Gästeliste gratulierte dem familiengeführten Pionierunternehmen Biovegan in Bonefeld anlässlich des ersten von zwei Jubiläumstagen zum 40-jährigen Bestehen. Hier: beim Rundgang Jörg Niebergall

Was als Vision für einen Familienbetrieb seinen Anfang nahm, hat sich 40 Jahre später zur Erfolgsgeschichte gemausert. Das Unternehmen Biovegan in Bonefeld feiert den runden Geburtstag auch mit einem Tag der offenen Tür.

Eine illustre Gästeschar hat dem familiengeführten Pionierunternehmen Biovegan in Bonefeld anlässlich des ersten von zwei Jubiläumstagen zum 40-jährigen Bestehen gratuliert. Unter den Gratulanten waren etwa Ministerpräsident Gordon Schnieder, Landrat Achim Hallerbach, Bürgermeister Pierre Fischer, MdB Ellen Demuth, MdL Jürgen Schmied, Peter Hack, Bärbel Ullrich und Christoph Hornberger (beide DM Bio) sowie Christian Kästle (Alnatura).







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