Tag der offenen Tür 
Illustre Gästeschar gratuliert Biovegan in Bonefeld
Eine illustre Gästeliste gratulierte dem familiengeführten Pionierunternehmen Biovegan in Bonefeld anlässlich des ersten von zwe
Eine illustre Gästeliste gratulierte dem familiengeführten Pionierunternehmen Biovegan in Bonefeld anlässlich des ersten von zwei Jubiläumstagen zum 40-jährigen Bestehen. Hier: beim Rundgang
Jörg Niebergall

Was als Vision für einen Familienbetrieb seinen Anfang nahm, hat sich 40 Jahre später zur Erfolgsgeschichte gemausert. Das Unternehmen Biovegan in Bonefeld feiert den runden Geburtstag auch mit einem Tag der offenen Tür.

Lesezeit 1 Minute
Eine illustre Gästeschar hat dem familiengeführten Pionierunternehmen Biovegan in Bonefeld anlässlich des ersten von zwei Jubiläumstagen zum 40-jährigen Bestehen gratuliert. Unter den Gratulanten waren etwa Ministerpräsident Gordon Schnieder, Landrat Achim Hallerbach, Bürgermeister Pierre Fischer, MdB Ellen Demuth, MdL Jürgen Schmied, Peter Hack, Bärbel Ullrich und Christoph Hornberger (beide DM Bio) sowie Christian Kästle (Alnatura).

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