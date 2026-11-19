Parkplätze sind wieder nutzbar Illegale Müllkippe in Neuwied ist aufgelöst Jörg Niebergall 19.11.2026, 14:31 Uhr

i Schon am späten Mittwochnachmittag war der ganze Unrat verschwunden. Jörg Niebergall

Eine wilde Müllablagerung an der Heddesdorfer Straße, die zwei Parkplätze blockierte, wurde rasch entfernt, nachdem unsere Zeitung über den Fall berichtet hatte. Woher der Unrat kam und warum er tagelang liegen blieb, bleibt ungeklärt.

Kaum hatte sich unsere Zeitung eingeschaltet, ging plötzlich alles sehr schnell. Nachdem die RZ am Mittwoch das städtische Ordnungsamt und die Abfallwirtschaft des Kreises Neuwied auf die wilden Müllablagerungen in der Heddesdorfer Straße aufmerksam gemacht hatte, liefen offenbar die Telefone heiß.







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