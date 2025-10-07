Entertainer kommt nach Neuwied Ilja Richter singt im Schlosstheater „Lieblingslieder“ Rainer Claaßen 07.10.2025, 14:00 Uhr

i Das Gesicht ist nicht ganz so unverkennbar wie die Stimme des Multitalents Ilja Richter, der am 11. Oktober im Schlosstheater Neuwied zu Gast ist. Hannes Caspar

Ilja Richter hat immer herausgestochen, als Typ und erst recht als Stimme. Mittlerweile blickt er auf eine lange Karriere als Entertainer, Schauspieler und Sänger. In Neuwied gastiert er mit seinen Lieblingsliedern. Unsere Zeitung sprach mit ihm.

Es gibt in Deutschland wohl nur wenige Menschen, die nicht aufhorchen, wenn sie die einzigartige Stimme von Ilja Richter hören. Während bei Älteren Erinnerungen an die ZDF-Musiksendung „Disco“ wach werden, die er in den 1970er-Jahren schon als Jugendlicher moderierte, denken Jüngere an das Erdmännchen Timon aus dem Film „Der König der Löwen“ oder Mike Glotzkowski aus den Monster-AG-Filmen.







Artikel teilen

Artikel teilen