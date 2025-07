Die Rhein-Zeitung beleuchtet in ihrer Sommerserie Gärten im Kreis Neuwied. Unser Autor hat sich für diesen Serienteil mit Menschen unterhalten, die viel über den Rosengarten in Bad Hönningen zu berichten wissen.

Wer keinen eigenen Garten hat, nutzt gern öffentliche Grünanlagen zum Schlendern, Liegen oder Blumen schauen. Die Parks in den Gemeinden und Orten bieten diese Möglichkeit. Auch in Bad Hönningen. Neben Schlossgarten, Kurpark an der Therme, den Rheinanlagen, gar dem parkartigen Friedhof und dem Bärenplatz mit gleichnamigem Brunnen, wird der Rosengarten in einem Flyer der Tourist-Information von 2016 erwähnt und kurz beschrieben.

Faltprospekt ist inzwischen vergriffen

„Der Rosengarten (1934). Terrassen-Parkanlage; Garten ist nach dem Konzept der italienischen Terrassengärten auf drei verschiedenen Ebenen angelegt, mit teilweise strengen Formen des Jugendstils, Zeit von 1900 bis 1950, Bepflanzung mit großflächigen Rosenbeeten. Der Rosengarten grenzt an die Fußgängerzone, Größe etwa 5000 Quadratmeter“, heißt es in diesem inzwischen vergriffenen Faltprospekt mit dem Titel „Parkanlagen der Stadt Bad Hönningen“. Dass die Geschichte des halben Hektars öffentlicher Grünfläche gegenüber der Therme nicht ganz so unbeschwert verlief, wie sie sich liest, erfährt unsere Zeitung im Gespräch mit Guido Job. Er war Stadtbürgermeister in Bad Hönningen von Februar 1997 bis August 2019. Heute ist er Vorsitzender des Heimatvereins.

i Am Kopf des Parkes befindet sich noch der inzwischen bewachsene einstige Brunnen, auf dem das Standbild des Hitlerjungen Herbert Norkus als Trommler stand (kleines Bild im Foto). Andreas Winkelmann

Und Job hat als Bürgermeister vor rund 25 Jahren zur Rettung des Rosengartens beigetragen. Die Details sind komplexer, aber zusammengefasst ging es um einen günstigen Kredit im Zuge der Thermen-Privatisierung. Aus übergeordneter Politik erging die Maßgabe, dass für den erforderlichen Eigenanteil die der Stadt gehörende Fläche des Rosengartens verkauft werden solle. „Da wären dann Wohnblöcke oder ein Hotel oder beides hingekommen“, vermutet Job.

„Heute wird er sogar wegen seiner glatten Wege gelegentlich als lange Boule-Fläche benutzt.“

Guido Job, Vorsitzender des Heimatvereins

In Gesprächen mit Entscheidern auf dem Dach der Therme mit Blick über die Freifläche des Rosengartens bis zum Schloss gelang es Job, statt dieser Fläche etwas anderes anzubieten. „Wir haben dann als Stadt Wald verkauft, ans Land“, erinnert er sich. Der Rosengarten blieb unbebaut, und der Wald steht auch noch. „Abgesehen davon, dass sich auch der zuständige Bad Hönninger Förster mit darum kümmerte und kümmert; für die Bürger hatte sich also auch da nichts geändert“, so Job weiter.

Die Therme wurde privatisiert, wird heute noch privat betrieben, und der Rosengarten ist immer noch ein Park, der gern in Anspruch genommen wird. „Heute wird er sogar wegen seiner glatten Wege gelegentlich als lange Boule-Fläche benutzt“, so Job grinsend.

i Die heute geschnittenen Eiben sind als kleine Bäumchen auf alten Postkarten an gleicher Stelle zu erkennen. Andreas Winkelmann

Als reine Erholungsfläche jedoch wurde er nicht gegründet. Wann genau, steht nicht fest. Im Flyer ist zu lesen: 1934. Guido Job zeigt aus dem Archiv die Kopie eines Fotos. Am Kopf des Parks ist dort ein gemauerter Brunnen zu sehen, auf dessen Sockel die Statue eines trommelnden Jungen steht, der über die Parkfläche Richtung Rhein blickt. Die Brunnenmauer steht heute noch. „Das ist der Hitlerjunge Herbert Norkus aus Berlin“, erklärt Job. Er wurde Ende Januar 1932 in Berlin bei einer Nazi-Propaganda-Aktion durch Kommunisten getötet. Die Nationalsozialisten nutzten ihn seitdem als Märtyrer.

Auf dem Foto ist die Parkanlage schon offensichtlich fertig und wird benutzt. Der Park wurde von den Nationalsozialisten auch als Aufmarschfläche genutzt. „Das zeigen alte Fotos und Ansichtskarten“, sagt Job. Und auf einer solchen Karte ist auch ein anderer Name der Anlage eingedruckt.

Eiben stammen noch aus den Anfängen

Etwa Mitte der 1930er-Jahre waren die rosigen Zeiten des Parks offenbar vorbei. Statt Rosengarten hieß der Park „Herbert-Norkus-Park“. Nach Kriegsende verschwand der Name wieder, ebenso wie die Statue des 16-jährigen Norkus. Wo sie verblieben ist, weiß Job nicht.

Was aus den Anfängen neben der Parkstruktur, Beetanordnung, den gemauerten Treppen und der Brunneneinfassung geblieben ist, ist auch die Reihe Eiben in der Mitte des Parks. Sie sind flach auf Tischhöhe abgeschnitten, sonst wären es heute hohe Bäume. Formschnitt könnte auch weniger robust aussehen, aber Eiben sind sehr schnittverträglich. Man sieht – schaut man sie sich aus der Nähe an – ihren dicken Stamm. Ein Zeichen ihres Alters. Bereits auf einer Ansichtskarte von 1954 sind sie als junge Bäumchen zu sehen. Genau an den Stellen, wo sie heute noch stehen.

i Der Rosengarten wurde während des Nationalsozialismus auch als Aufmarsch- und Veranstaltungsplatz genutzt. Andreas Winkelmann

Öffentliche Parks und Grünanlagen haben es nicht leicht. Oft werden sie als Baulandreserve ins Spiel um knappe öffentliche Kassen gebracht. Manche werden an die Grenze ihrer Belastbar- und Regenerationsfähigkeit und gelegentlich auch nicht zweckentsprechend genutzt. Sicher eher ein Thema größerer und großer Städte. Das Beispiel des Görlitzer Parks in Berlin ist bundesweit durch die Presse gegangen. Da Parks in der Regel den Städten oder Ortsgemeinden gehören, obliegt diesen eine ebenfalls inzwischen nicht mehr leicht zu stemmende Aufgabe: die der Pflege und auch Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

Der Rosengarten gehört der Stadt Bad Hönningen. Und „ein Mitarbeiter des Bauhofes ist ausschließlich für dessen Pflege zuständig“, sagt Stadtbürgermeister René Achten unserer Zeitung. Aber Anfang des Jahres ging das nicht. Da musste aufgrund einer extrem knappen Stadtkasse die Pflege ein halbes Jahr ausgesetzt werden. Der Bauhofmitarbeiter wurde anderweitig eingesetzt, und der Rosengarten blieb gerade in der Vegetationsphase pflegelos.

Stadt half bei Hauruck-Aktion

„Das wollten wir ändern und haben deshalb einen freiwilligen Pflegeeinsatz Mitte Mai im Rosengarten durchgeführt“, berichtet Tobias Kramer, Vorsitzender des Junggesellenvereins (JGV) Bad Hönningen. In einer Hauruck-Aktion und mit Unterstützung der Stadt und der Firma Markus Krudwig – sie halfen mit Arbeitsgerät – zupfte ein JGV-Team Unkraut, entsorgte Müll und brachte so zunächst den vorderen Teil in Ordnung. „Das ging so gut und zügig, dass wir dann den hinteren Bereich auch noch gemacht haben“, sagt Kramer.

Der JGV mache schließlich jedes Jahr zur Kirmes sein obligatorisches Gruppenfoto vor den Stufen im Park, gibt Kramer als Begründung für die gelungene Aktion an. In der zweiten Jahreshälfte kann nun wieder der zuständige Bauhofmitarbeiter die Parkpflege übernehmen.

Und es gibt eine Menge zu tun. Die Rosen sind nicht mehr allein in ihren Beeten. Beikraut, wie Unkraut korrekt genannt wird, drängt sie zurück. Im einstigen Brunnen – inzwischen mehr ein Beikraut-Hochbeet – hat sich sogar eine Kastanie ausgesät, die schon als Bäumchen erkennbar ist. Auch die Laternen sind nicht mehr strahlend weiß. Schaut man nicht auf den Leuchtkörper oben, sehen ihre Masten fast wie Birkenstämme aus, so fleckig sind einige von ihnen.

„Die Fugen zwischen den Steinen der Treppen und Mauern müssten auch irgendwann mal ausgebessert werden“, sagt Guido Job, als er sich auf dem Rückweg noch einmal umdreht und vom Ende der Ahornallee an der zur Stadt gelegenen Seite über den ganzen Park schaut. Aber klar, wenn etwas eine so wechselhafte Geschichte erlebt hat, bröckelt es schon mal.

Ein besonderer Platz im Herzen der Bad Hönninger

Umso schöner, dass der Rosengarten heute, wie schon in der Vergangenheit, einen besonderen Platz im Herzen der Bad Hönninger habe. „Ob zur Familienfeier, Hochzeit, zur Einschulung oder zum Schulabschluss, in vielen Familien-Fotoalben stecken Gruppenfotos von diesen Anlässen, die auf dem Plateau des Rosengartens gemacht wurden“, sagt Guido Job abschließend. So wie die rituellen Fotos des JGV nach der Kirmes, der den Rosengarten auch 2025 gerettet hat: aus dem Pflege-Dornröschen-Schlaf.