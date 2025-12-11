Lärmmessungen durchgeführt „Ich tu’s“ fordert Tempo 30 für Neuwieder Innenstadt Viktoria Schneider 11.12.2025, 13:00 Uhr

i Mit der Einführung der Tempobegrenzung kann die Wohnsituation und Aufenthaltsqualität in der Innenstadt verbessert werden, sagt „Ich tu’s“-Geschäftsführer Christoph Schossig. Hendrik Schmidt (Symbol). picture alliance/dpa

Zehn Dezibel mehr Lärm: Diesen Unterschied zwischen Tempo 50 und 30 stellte die Bürgerinitiative „Ich tu’s“ bei Messungen in der Neuwieder Innenstadt fest. Deshalb greift sie die Forderung nach Tempo 30 wieder auf – denn die Diskussion ist nicht neu.

Tempo 30 in der Innenstadt ist schon länger ein Thema in der Deichstadt. Mehrere Fraktionen hatten sich schon für dessen Einführung eingesetzt, jetzt bringt die Bürgerinitiative „Ich tu’s“ wieder Bewegung in die Diskussion. Mehrere Bürger hätten sich bei ihnen über eine deutlich zunehmende Lärmbelästigung durch den Straßenverkehr beschwert, berichtet G eschäftsführer Christoph Schossig.







Artikel teilen

Artikel teilen