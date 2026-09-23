Sarah Schöneberg leitet seit dem vergangenen Schuljahr die Grundschule „In der Au“ in Neustadt. Vor 40 Jahren hat sie die Schule im Wiedtal noch selbst besucht. Im Interview spricht die Rektorin darüber, wie sich Schule in all der Zeit gewandelt hat.
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Seit 50 Jahren besuchen Kinder in Neustadt an der Wied die Grundschule „In der Au“. In den 1980er-Jahren war auch Sarah Schöneberg dort Schülerin. Im vergangenen Schuljahr ist die heute 46-Jährige an ihre Heimatschule zurückgekehrt und trägt als Rektorin aktuell die Verantwortung für 268 Schüler und 17 Lehrer.