Sanierung der Eishalle läuft Icehouse – Vom Neuwieder Sorgenkind zum Vorzeigeprojekt Rainer Claaßen 13.10.2025, 06:00 Uhr

i Freuen sich über die positive Entwicklung im Icehouse: Sascha Sommer (Geschäftsführer Eishalle Neuwied gGmbH), Christine Schanz (Geschäftsführerin SAM Sportanlagen Management GmbH), die Icehouse-Mitarbeiter Edith Korscheid, Jakob Richard, Andreas Schonschek, Jiwar Koulin sowie Burkhard Weller (Geschäftsführer Eishalle Neuwied gGmbH). René Weiss

Dank der neuen Betreiberstruktur gilt die Zukunft des Icehouse in Neuwied als gesichert. Die Nachfrage nach der Eisfläche ist in der Deichstadt groß. Neben der Sanierung der Gebäudefassade soll auch Geld in den Bau einer zweiten VIP-Loge fließen.

Bis ins Jahr 2021 gab es oft negative Schlagzeilen über die Neuwieder Eishalle Icehouse. Immer wieder war von finanziellen Problemen die Rede. Auch der Eishockeyverein hatte es oft schwer. Die Gerüchte gingen so weit, dass viele sogar damit rechneten, dass die Halle dauerhaft schließen würde.







