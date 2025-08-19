Jetzt geht’s los. Am Dienstag begann für die meisten Erstklässler der Ernst des Lebens. Obwohl: Die Einschulung war für die Kinder wohl doch eher ein großer Spaß. Und ziemlich aufregend noch dazu.

Die Sonne strahlte und die Kinder auch: Nachdem bereits am Montag für die meisten Kinder und Jugendlichen die Schule wieder losging, gehörte der Dienstag an vielen Orten den Erstklässlern. Auch in Neuwied besuchten die i-Dötzchen an diesem Tag zum ersten Mal die Grundschule.

653 Erstklässler wurden hier in diesem Jahr eingeschult, so die Stadt. Im Schuljahr 2025/2026 zählen die städtischen Grundschulen insgesamt 2475 Grundschülerinnen und Grundschüler. Nicht eingerechnet ist dabei die Zahl der Kinder, die die Rudolf-Steiner-Schule Mittelrhein (Freie Waldorfschule) in Niederbieber und die Freie Christliche Schule Neuwied in Segendorf besuchen. Diese liegen in privater Hand.

Die Klassen 1a und 1b der Geschwister-Scholl-Grundschule Neuwied mit ihren Klassenlehrern Maren Theisen und Marion Jung (1a) sowie René Buschmann (1b) Jörg Niebergall Das Erinnerungsfoto darf sein... Jörg Niebergall Na, wie war es? Nach der Einschulung wird ein erster Smalltalk geführt. Jörg Niebergall 1 / 3

Ebenso wie in Neuwied war am Dienstag Trubel vor den meisten Grundschulen im Kreis. Die Zahl der Kinder, die in ländlichen Gebieten eingeschult wurden, ist hier naturgemäß viel niedriger. In der ganzen Verbandsgemeinde Bad Hönningen etwa gibt es in diesem Jahr 120 Erstklässler und insgesamt 467 Grundschüler.