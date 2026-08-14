Wiedtalbad ohne Freibad
Hybridvariante für Hausen in Rengsdorf vorgestellt
Bürgermeister Pierre Fischer (links) präsentierte die neue Hybridlösung im Gemeindehaus in Rengsdorf.
Bürgermeister Pierre Fischer (links) präsentierte die neue Hybridlösung im Gemeindehaus in Rengsdorf.
Justin Buchinger

Aus finanziellen Gründen wird das Wiedtalbad wohl zunächst ohne Freibad modernisiert. Bürgermeister Fischer stellte die Pläne und Gründe in einer Infoveranstaltung vor. Bürger hatten die Möglichkeit mit zu diskutieren.

Lesezeit 3 Minuten
Alles wird teurer, das trifft insbesondere auch auf Bauprojekte zu. Für das Wiedtalbad in Hausen bedeutet das möglicherweise nun das Ende des Freibads. Stattdessen könnte jetzt eine Hybridlösung kommen, ein Hallenbad, bei dem der Außenbereich genutzt werden kann.
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