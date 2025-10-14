Wegen bautechnischer Mängel muss die alte Unterführung zwischen der Langendorfer Straße und der B42 durch eine neue ersetzt werden. Der Hundeverein Rhein-Wied, der einen Teil seiner Fläche verkauft hat, bringt Verständnis für die Bauarbeiten mit.
Für Ende 2026 ist die Fertigstellung der neuen Unterführung zwischen der Langendorfer Straße und der Bundesstraße (B42) geplant. Die Stadt Neuwied, die Deutsche Bahn, aber auch die vielen Ein- und Auspendler erhoffen sich davon einen verbesserten Verkehrsfluss.