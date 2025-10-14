Weniger Fläche für Vierbeiner Hundeverein macht Platz für neue Unterführung an B42 Jörg Niebergall 14.10.2025, 19:00 Uhr

i Seit 1983 gibt es den Hundeverein Rhein-Wied. Für die Bauarbeiten an der neuen Unterführung hat der Vorsitzende Hans-Peter Fuchs Verständnis. Jörg Niebergall

Wegen bautechnischer Mängel muss die alte Unterführung zwischen der Langendorfer Straße und der B42 durch eine neue ersetzt werden. Der Hundeverein Rhein-Wied, der einen Teil seiner Fläche verkauft hat, bringt Verständnis für die Bauarbeiten mit.

Für Ende 2026 ist die Fertigstellung der neuen Unterführung zwischen der Langendorfer Straße und der Bundesstraße (B42) geplant. Die Stadt Neuwied, die Deutsche Bahn, aber auch die vielen Ein- und Auspendler erhoffen sich davon einen verbesserten Verkehrsfluss.







