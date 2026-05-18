Gassilauf zum 10. Geburtstag Hundesalon sammelt Spenden fürs Tierheim Neuwied Viktoria Schneider 18.05.2026, 12:00 Uhr

i Salonbesitzerin Jessica Vonau (vorne) freut sich über die vielen Besucher bei der Jubiläumsfeier. Viktoria Schneider

Trimmen, waschen, föhnen: In ihrem Hundesalon in Melsbach bringt Jessica Vonau Vierbeiner auf Vordermann – und das schon seit zehn Jahren. Um das große Jubiläum zu feiern, hat sich die Chefin für einen Gassilauf für den guten Zweck entschieden.

Hundegebell ertönt auf dem Gelände der Funken Rot-Weiss in Neuwied. Wo normalerweise bunt gekleidete Karnevalisten zusammenkommen, sind an diesem Samstag mehrere Dutzend Vierbeiner und ihre Besitzer versammelt. Der Grund: Funken-Vizepräsidentin Jessica Vonau ist zugleich Besitzerin des Hundesalons Schicki-Micki in Melsbach – und der feiert sein zehnjähriges Jubiläum in den Räumen des Karnevalvereins.







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