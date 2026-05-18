Trimmen, waschen, föhnen: In ihrem Hundesalon in Melsbach bringt Jessica Vonau Vierbeiner auf Vordermann – und das schon seit zehn Jahren. Um das große Jubiläum zu feiern, hat sich die Chefin für einen Gassilauf für den guten Zweck entschieden.
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Hundegebell ertönt auf dem Gelände der Funken Rot-Weiss in Neuwied. Wo normalerweise bunt gekleidete Karnevalisten zusammenkommen, sind an diesem Samstag mehrere Dutzend Vierbeiner und ihre Besitzer versammelt. Der Grund: Funken-Vizepräsidentin Jessica Vonau ist zugleich Besitzerin des Hundesalons Schicki-Micki in Melsbach – und der feiert sein zehnjähriges Jubiläum in den Räumen des Karnevalvereins.