Wandern und laufen am Feiertag Hunderte Aktive beim Volkswandertag rund um Rengsdorf Jörg Niebergall 14.05.2026, 17:00 Uhr

i Das Foto zeigt Teilnehmer am 30-Kilometerlauf auf den Wiesen bei Ehlscheid. Jörg Niebergall

Der Volkswandertag des TV Rengsdorf ist ein beliebtes Bewegungsangebot und lockt an Christi Himmelfahrt seit Jahrzehnten viele Aktive in die Natur. Das war auch dieses Jahr trotz suboptimalen Wetters so.

„Es ist immer wieder klasse, wie die Ausrichter sich bei jeder Auflage etwas Neues einfallen lassen“, war Jörg Seger aus Jüch als Teilnehmer des 54. Volkswandertages des TV Rengsdorf auch in diesem Jahr schlichtweg begeistert: „Immer wieder herrliche Strecken, perfekt hergerichtet und eine tolle Atmosphäre vom Start bis zum Ziel.







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