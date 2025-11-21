Neuwieder Pfadfinder helfen Hündin Tala soll Julian noch besser unterstützen können Rainer Claaßen 21.11.2025, 06:00 Uhr

i Julian ist auf einen Rollstuhl angewiesen. Seine Labradorhündin Tala soll zur Assistenzhündin ausgebildet werden, um ihm noch besser zu unterstützen. Abu Mansur

Julian ist auf einen Rollstuhl angewiesen. Seine Pfadfinderfreunde aus Heimbach-Weis wollen ihn unterstützen und haben ein Benefizkonzert auf die Beine gestellt. Mit den Spenden soll Julians Hündin Tala zur Assistenzhündin ausgebildet werden.

Julian-Niklas Maxein gehörte in Heimbach-Weis zu den Pfadfindern und konnte hier an allen Aktivitäten teilnehmen. Doch seit 2022 ist er aufgrund einer neuromuskulären Erkrankung an den Rollstuhl gebunden und im Alltag auf die Hilfe Dritter angewiesen.







