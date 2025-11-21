Neuwieder Pfadfinder helfen
Hündin Tala soll Julian noch besser unterstützen können
Julian ist auf einen Rollstuhl angewiesen. Seine Labradorhündin Tala soll zur Assistenzhündin ausgebildet werden, um ihm noch besser zu unterstützen.
Abu Mansur

Julian ist auf einen Rollstuhl angewiesen. Seine Pfadfinderfreunde aus Heimbach-Weis wollen ihn unterstützen und haben ein Benefizkonzert auf die Beine gestellt. Mit den Spenden soll Julians Hündin Tala zur Assistenzhündin ausgebildet werden.

Lesezeit 1 Minute
Julian-Niklas Maxein gehörte in Heimbach-Weis zu den Pfadfindern und konnte hier an allen Aktivitäten teilnehmen. Doch seit 2022 ist er aufgrund einer neuromuskulären Erkrankung an den Rollstuhl gebunden und im Alltag auf die Hilfe Dritter angewiesen.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedSoziales

Top-News aus der Region