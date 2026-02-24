Breitscheid baut Schule um Hümmerich und Roßbach lassen es ruhiger angehen Justin Buchinger 24.02.2026, 13:00 Uhr

i Die Marienschule in Breitscheid soll in den Sommerferien einen neu gestalteten Schulhof bekommen. Auf einem Gelände zwischen der Grundschule und der Kita „Haus Kunterbunt" entsteht zudem eine Multifunktionssportfläche. Archiv Jörg Niebergall

In Breitscheid wird um und an der Grundschule gebaut, Hümmerich lässt es ruhiger angehen und in Roßbach werden Pläne mit Bürgerengagement umgesetzt. Was in den Orten in diesem Jahr noch wichtig ist in der RZ-Jahresvorschau.

Breitscheid. Schon im Sommer könnte die neue Multifunktionsfläche neben der Grundschule in Breitscheid in Betrieb gehen, berichtet Ortsbürgermeisterin Rita Viccari. Der Bau des Projekts konnte im Januar beginnen, nachdem die Gemeinde im Herbst nach anderthalb Jahren des Wartens eine 500.







