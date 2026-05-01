Wandern am 1. Mai Hühnerhof in Neuwied wird zum Mekka der Ausflügler Jörg Niebergall 01.05.2026, 15:00 Uhr

i Dass beim Maitreff in erster Linie die gute Laune nicht zu kurz kam, lag an manchem Kaltgetränk, aber auch an dem herrlichen Frühlingswetter. Jörg Niebergall

Der 1. Mai ist traditionell nicht nur der Tag von Gewerkschaftsdemos, sondern auch von Ausflügen. Das Wandern steht dabei bei vielen hoch im Kurs, erst recht die Einkehr beim Hühnerhof im Gladbacher Feld.

Knapp vier Wochen nach den Osterfeiertagen und drei Wochen vor der großen Heddesdorfer Pfingstkirmes haben die Eier schon wieder im Mittelpunkt gestanden. Beim traditionellen 1.-Mai-Stopp auf dem Hühnerhof Maur im Gladbacher Feld freuten sich Tausende von Wanderern, Radfahrern und auch „Feiertagsfahrern“ über leckere Rühreivariationen, kulinarische Alternativangebote, ein riesengroßes Kuchenbuffet und auch die ein oder andere Attraktion für ...







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