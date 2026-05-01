Wandern am 1. Mai
Hühnerhof in Neuwied wird zum Mekka der Ausflügler
Dass beim Maitreff in erster Linie die gute Laune nicht zu kurz kam, lag an manchem Kaltgetränk, aber auch an dem herrlichen Frü
Dass beim Maitreff in erster Linie die gute Laune nicht zu kurz kam, lag an manchem Kaltgetränk, aber auch an dem herrlichen Frühlingswetter.
Jörg Niebergall

Der 1. Mai ist traditionell nicht nur der Tag von Gewerkschaftsdemos, sondern auch von Ausflügen. Das Wandern steht dabei bei vielen hoch im Kurs, erst recht die Einkehr beim Hühnerhof im Gladbacher Feld.

Lesezeit 1 Minute
Knapp vier Wochen nach den Osterfeiertagen und drei Wochen vor der großen Heddesdorfer Pfingstkirmes haben die Eier schon wieder im Mittelpunkt gestanden. Beim traditionellen 1.-Mai-Stopp auf dem Hühnerhof Maur im Gladbacher Feld freuten sich Tausende von Wanderern, Radfahrern und auch „Feiertagsfahrern“ über leckere Rühreivariationen, kulinarische Alternativangebote, ein riesengroßes Kuchenbuffet und auch die ein oder andere Attraktion für ...

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren