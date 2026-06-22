Attraktion der VG-Tage 
Hubschrauber hebt in Hausen für guten Zweck ab
Hubschrauberrundflüge zählten zu den Attraktionen der Verbandsgemeindetage in Waldbreitbach.
Hubschrauberrundflüge zählten zu den Attraktionen der Verbandsgemeindetage in Waldbreitbach.
Jörg Niebergall

Die Verbandsgemeindetage in Waldbreitbach waren aus Sicht der Veranstalterin vollauf gelungen. Im Rahmenprogramm gab es auch das Angebot abzuheben, noch dazu für eine gute Sache.

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Wer am Sonntag bei den VG-Tagen in Waldbreitbach unterwegs war, musste nicht lange suchen, um die Hauptattraktion des Tages zu finden. Am Himmel zog ein Robinson R44 seine Kreise über Hausen, Waldbreitbach und die umliegenden Orte – und sorgte für viele staunende Gesichter am Boden und noch mehr glückliche Gesichter in der Luft.

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