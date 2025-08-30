Den Linzern blutet das Herz, wenn sie sehen, was aus dem ehemaligen Hotel Weinstock, in dem vor Jahren Politiker und internationale Stars abgestiegen sind, geworden ist. Das Anwesen wirkt verkommen, das Unkraut wächst bis auf den Bürgersteig.

Linz. Das ehemalige Hotel Weinstock in Linz hat definitiv schon glanzvollere Zeiten erlebt. Romy Schneider, Mario Adorf und Maria Schell waren im Weinstock zu Gast. Fußballweltmeister Helmuth Rahn und Fußballlegende Berti Vogts haben dort gegessen. Konrad Adenauer hat seinen Abschied aus dem Kanzleramt in dem weit über die Grenzen von Linz hinaus bekannten Hotel gefeiert. 2021 wurde es geschlossen und an die CG Elementum aus Berlin, ein Tochterunternehmen der Gröner Group, verkauft. Die hatte große Pläne: Das „Quartier 874“ mit barrierefreien Wohnungen sollte dort entstehen. Daraus wurde bisher nichts. Stattdessen gammelt das Gelände vor sich hin und ist vom Aushängeschild für die Stadt Linz zum Schandfleck verkommen.

i Das ehemalige Hotel Weinstock ist zwar Kulturdenkmal, aber trotzdem ein Schandfleck für Linz. Sabine Nitsch

Dabei ist das ehemalige Hotel auch Kulturdenkmal. Jetzt wird es durch die Novelle des Denkmalschutzgesetzes außerdem in die Denkmalliste der Kulturdenkmäler in Rheinland-Pfalz überführt. Dadurch wird es zwar als erhaltenswert eingestuft, was leider nicht auch heißt, dass es in einen für die Stadt akzeptablen Zustand versetzt werden muss.

Dabei dokumentiert das Haus ein Stück Zeitgeschichte, wie aus der Begründung der Denkmalschützer, das Gebäude als schützenswert einzustufen, hervorgeht. Diese beleuchtet die Bedeutung des Weinstocks für die Stadtgeschichte, wirft ein Schlaglicht auf die Geschichte des Rheintourismus und auf eine Zeit, in der Linz zu der Stadt wurde, in der sich mehrere Jahrzehnte lang internationale Stars und Politiker die Klinke in die Hand gaben.

i Der Kamin aus Basalt ist schützenswert. Sabine Nitsch

Bei einer Begehung vor wenigen Monaten machten sich die Landesdenkmalschützer mit Kreisdenkmalschützer Reinhard Lahr erneut ein Bild vom Weinstock. Das Gesehene wurde dokumentiert und im Anschluss denkmalschutzrechtlich erörtert. Schließlich wurde der Zeugniswert des Objektes durch die Inventarisationsstelle innerhalb der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE), Direktion Landesdenkmalpflege in Mainz, festgestellt.

„Die historischen Funktionszusammenhänge im Äußern wie im Inneren sind in eindrucksvoller Weise nachvollziehbar geblieben“, bescheinigen die Experten dem Gebäude. „Es ist ein Zeugnis des künstlerischen Schaffens und handwerklichen Wirkens sowie historischer Entwicklungen, an dessen Erhaltung und Pflege aus geschichtlichen, künstlerischen und städtebaulichen Gründen ein öffentliches Interesse besteht“, lautet die zusammenfassende Begründung für die Aufnahme des Weinstocks in die Denkmalliste.

Gasleitung von Einbrechern angesägt

Den Erhalt und die Pflege nehmen die aktuellen Eigentümer offenbar nicht so ernst. Das Gelände ist bis auf den Bürgersteig zugewuchert. Die alten Bäume im ehemaligen Hotelgarten sind gefällt. Überall liegt Müll. Alles wirkt schmutzig und verkommen. Zwischenzeitlich hatten unbefugte Personen in dem Gebäude Unterschlupf gefunden, und vor etwa drei Jahren sind Einbrecher in das leer stehende Haus auf der Suche nach Kupfer und anderen Metallgegenständen eingedrungen. Dabei haben sie auch die Gasleitung angesägt und einen größeren Polizei- und Feuerwehreinsatz ausgelöst.

Der Stadt, dem Ordnungsamt und letztlich auch der Polizei sind die Hände gebunden. Sie können nicht mehr tun, als den Eigentümer immer wieder aufzufordern, das Areal in Ordnung zu bringen. Rolf Geller bricht es fast das Herz, seinen ehemaligen Besitz so zu sehen: „Es ist eine Katastrophe. Ein echtes Trauerspiel“, sagt der ehemalige Eigentümer.

i Das Innere des ehemaligen Hotel war schmuck. Dr. Reinhard Lahr

Das Hotel Weinstock ist auch ein Stück Zeitgeschichte, wie schon aus der Begründung der Denkmalschützer, das Haus zum Kulturdenkmal zu erklären, hervorgeht. Als die Dampferstation der Köln-Düsseldorfer Schifffahrtsgesellschaft 1863 eingerichtet und auch der Anschluss an das Eisenbahnnetz 1870 gebaut wurde, begann der Tourismus in Linz aufzublühen. Im Zuge dieses Aufschwungs wurde 1880 das Hotel gebaut. Im Hotel, zu dem ein großer Saal gehört, fanden Kirchweihfeste, Karnevalsveranstaltungen, Konzerte, Theateraufführungen und Tagungen statt. Das Hotel war ein gesellschaftlicher Mittelpunkt der Stadt.

i Der Eingangsbereich des Hotels Weinstock ist ein Spiegel der Zeit. Dr. Reinhard Lahr

Das Weinstock ist außerdem stadtbildprägend. Laut Denkmalschutz zeichnet sich das repräsentative Portal durch ein Luis-Seize-Motiv im Oberlicht aus und bildet „damit den Auftakt zur durchgreifenden, originellen wie eigenwilligen Umgestaltung des Inneren in der barockisierend-klassizierenden Formensprache des Heimatstils nach Plänen von Mattar und Scheler Ende der 1920er-Jahre“. Im Inneren gebe es einen mittig positionierten Basaltkamin, den Fuß einer Treppe schmückt eine vegetabile Skulptur aus Basalt. Der große Saal verfügt über zwei toskanische Säulen, und es gibt einen Weinkeller mit Tonnengewölbe aus Bruchstein.

i Sogar im Winter war der Garten des Hotels ansprechend - als die Bäume noch standen. Sabine Nitsch

Das Hotel war seit 1942 im Besitz der Familie Geller, die das traditionsreiche Hotel mehrfach umbaute, erweiterte und weit über die Grenzen von Linz hinaus bekannt machte. „Direkt nach dem Krieg wurden Kontakte zu englischen Reiseveranstaltern geknüpft, die 35 Jahre lang bis zu fünf Mal pro Woche mit Bussen das Hotel Weinstock anfuhren. Sonderzüge und Sonderschiffe aus Nordrhein-Westfalen steuerten Linz an und wurden mit Böllerschüssen und Musikkapelle zum Festsaal geleitet“, berichtete Geller, der das Haus seit 1982 leitete.

Viele Glanzzeiten erlebt

1959 entstanden die für die Zeit charakteristische Vorfahrt, das Entrée und das Frühstückszimmer. Die gesamte Politprominenz aus Bonn kam gerne ins Weinstock darunter, der langjährige SPD-Vorsitzende Erich Ollenhauer, aber auch der Präsidentschaftskandidat der Vereinigten Staaten und Gouverneur von Alabama, S.E. George Wallace, der gleich mit 180 amerikanischen und deutschen Industriellen anreiste. Seit 1983 gab es die Hotelbar „Weinstöckchen“, in der Generationen von Linzern ausgiebig gefeiert haben. 2021 wurde mit dem Verkauf ein langes Kapitel Stadtgeschichte geschlossen.