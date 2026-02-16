Schandfleck statt Neubau
Hotel Palm: Nach dem Abriss klafft eine Lücke in Linz
Nach dem Abriss des Hotel Palm blieb nur ein ungepflegtes braches Grundstück.
Sabine Nitsch

Ein Investor wollte auf dem Grundstück des ehemaligen Hotels Palm Mehrfamilienhäuser bauen. In Linz stieß das nicht auf Begeisterung. Nun liegt die Fläche brach, der Investor ist nicht zu erreichen und der Stadt sind die Hände gebunden. 

Das Hotel Palm in Linz ist seit dem Abriss 2024 endgültig Geschichte. Seit mehr als zwei Jahren klafft bereits eine riesige Lücke neben dem Altenheim der Verbandsgemeinde und in der Nachbarschaft von drei stadtbildprägenden Gebäuden der Architekten Heinrich Mattar und Eduard Scheler.

Kreis NeuwiedBauen & Wohnen

