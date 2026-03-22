Landtagswahl im Kreis Neuwied
Horstmann, Schmied und Bollinger schaffen es in Landtag
Lana Horstmann (SPD) jubelt über das gewonnen Direktmandat im Wahlkreis Neuwied.
Lana Horstmann (SPD) jubelt über das gewonnen Direktmandat im Wahlkreis Neuwied.
Jörg Niebergall

Mit den deutlichen Zugewinnen für die AfD gibt es auch im Kreis Neuwied einen deutlichen Rechtsruck. Beim Kampf um die Direktmandate wird es nur im Wahlkreis Neuwied richtig spannend.

Lesezeit 3 Minuten
Für den Kreis Neuwied fördert die Landtagswahl einen kräftigen Rechtsruck zutage. Musste die AfD vor vier Jahren noch deutliche Verluste hinnehmen, zählt sie diesmal gemeinsam mit der CDU zu den Wahlgewinnern. Davon abgesehen verlieren die Bürgerinnen und Bürger an Rhein und Wied eine gewichtige Stimme: Statt wie bisher vier Abgeordnete vertreten künftig nur noch drei die Interessen des Kreises in Mainz.

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Kreis NeuwiedWK 4 – Neuwied

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