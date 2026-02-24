Kandidaten für den Landtag: Horstmann: „Den eingeschlagenen Weg weitergehen“
Horstmann: „Den eingeschlagenen Weg weitergehen“
In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.
Lana Horstmann tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 4 – Neuwied für die Partei SPD an. Um sich den Wählern vorzustellen, beantwortet Horstmann in diesem Artikel Fragen zu sich und politischen Inhalten, die wir allen Kandidaten haben zukommen lassen.