Vier Metal-Bands in Muscheid 
Horizon-Fest läutet die Festival-Saison ein
Die Band HVSTE beim Field Invasion Horizon Fest in Dürrholz-Muscheid.
Die Band HVSTE beim Field Invasion Horizon Fest in Dürrholz-Muscheid.
Jörg Niebergall

Harte Töne und Festivalfeeling: Wenn mit dem Horizon-Fest die Festivalsaison eingeläutet wird, wird das sonst beschauliche Muscheid zur Partyhochburg für Metal-Fans. 

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Es geht auch ohne viel Nass von oben. Nachdem die Macher des Horizon-Festes an der Grillhütte in Muscheid in der Vergangenheit mit Wettermacher Petrus nicht ganz im Reinen schienen, stimmte dieses Mal einfach alles. Trocken, bei fast schon hochsommerlichen Temperaturen, da kommen auch die Metal-Fans vor der Bühne ganz schön ins Schwitzen.

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