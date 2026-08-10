Größeren Waldbrand verhindert Holzstapel im Wald in Neuwied gingen in Flammen auf Jörg Niebergall 10.08.2026, 11:07 Uhr

i Dichter Rauch über Hüllenberg, brennendes Holz und ein Feuer, das sich rasch auszubreiten drohte: Was am Sonntagabend zunächst nach einem begrenzten Brand aussah, entwickelte sich zu einem aufwendigen Feuerwehreinsatz. Jörg Niebergall

Nachdem es aufgrund der extremen Trockenheit bereits in Buchholz, Oberdreis und Leutesdorf zu Vegetationsbränden gekommen ist, musste die Feuerwehr am Sonntag auch in den Wald des Neuwieder Stadtteils Feldkirchen ausrücken, um Flammen zu löschen.

Dichter Rauch über Hüllenberg, brennendes Holz und ein Feuer, das sich rasch auszubreiten drohte: Was am Sonntagabend zunächst nach einem begrenzten Brand aussah, entwickelte sich zu einem aufwendigen Feuerwehreinsatz. Rund sechs Stunden waren zahlreiche Einsatzkräfte damit beschäftigt, den Wald- und Vegetationsbrand unter Kontrolle zu bringen und eine größere Ausbreitung zu verhindern.







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