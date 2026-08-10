Größeren Waldbrand verhindert
Holzstapel im Wald in Neuwied gingen in Flammen auf
Dichter Rauch über Hüllenberg, brennendes Holz und ein Feuer, das sich rasch auszubreiten drohte: Was am Sonntagabend zunächst n
Dichter Rauch über Hüllenberg, brennendes Holz und ein Feuer, das sich rasch auszubreiten drohte: Was am Sonntagabend zunächst nach einem begrenzten Brand aussah, entwickelte sich zu einem aufwendigen Feuerwehreinsatz.
Jörg Niebergall

Nachdem es aufgrund der extremen Trockenheit bereits in Buchholz, Oberdreis und Leutesdorf zu Vegetationsbränden gekommen ist, musste die Feuerwehr am Sonntag auch in den Wald des Neuwieder Stadtteils Feldkirchen ausrücken, um Flammen zu löschen.

Lesezeit 2 Minuten
Dichter Rauch über Hüllenberg, brennendes Holz und ein Feuer, das sich rasch auszubreiten drohte: Was am Sonntagabend zunächst nach einem begrenzten Brand aussah, entwickelte sich zu einem aufwendigen Feuerwehreinsatz. Rund sechs Stunden waren zahlreiche Einsatzkräfte damit beschäftigt, den Wald- und Vegetationsbrand unter Kontrolle zu bringen und eine größere Ausbreitung zu verhindern.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedBlaulicht
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren