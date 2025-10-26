Rund 50 Künstler in Neustadt Holzkunst und mehr sind in der Wiedparkhalle zu sehen Creativ Picture 26.10.2025, 20:00 Uhr

i Herb Schwarz zeigt Bilder zum Nachdenken. Heinz-Werner Lamberz

Viele Bewerber und zu wenig Kapazitäten, doch dafür wurde eine Lösung gefunden. Zahlreiche Künstler stellen dennoch ihre Malereien in Öl, Holzarbeiten und andere Werke in der Wiedparkhalle in Neustadt aus. Es ist keine gewöhnliche Kunst.

Eine traditionsreiche Veranstaltung mit einem großen Anklang kommt auch einmal an ihre Grenzen, so musste vielen Bewerbern aus Platzgründen abgesagt werden. Dies bedauerte VG-Bürgermeister Michael Christ bei der Eröffnung der Kunstausstellung in der Wiedparkhalle Neustadt, doch es gibt eine Perspektive.







