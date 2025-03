Nächtlicher Feuerwehreinsatz Holzhaus brennt in Ratzert komplett aus 02.03.2025, 11:03 Uhr

i Die Feuerwehr hatte in Ratzert-Brubbach nachts einen Einsatz. Holger Hollemann. dpa

Ein hoher Schaden aber glücklicherweise keine Verletzten: Das ist die Bilanz eines Feuers in Ratzert-Brubbach, das am Samstagabend ausgebrochen war.

Ein Einfamilienhaus in Ratzert-Brubbach ist in der Nacht auf Sonntag komplett abgebrannt. Das hat die Polizei bereits mitten in der Nacht mitgeteilt, als die Löscharbeiten noch in vollem Gang waren. Verletzte gab es weder unter den Bewohnern, die nicht zu Hausen waren, als das Feuer ausbrach, noch unter den Einsatzkräften zu beklagen, wie der Puderbacher Wehrleiter Alexander Neuer am Sonntagvormittag auf Anfrage unserer Zeitung berichtet.

