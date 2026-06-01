Ein neuer Backes im Luna-Park weckt Gemeinschaftsgeist: Jeden Monat können die Menschen aus dem Ort ihre Teiglinge mitbringen und im Ofen backen lassen. Viele haben bei dem Projekt mit angepackt.
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„Der Backes soll der Belebung der Dorfgemeinschaft dienen“, sagte Boris Fier, Ofenbauer und einer der Initiatoren des neuen Backofens im Weiser Luna-Park, bei der feierlichen Einweihung. Er soll den Bürgern eine Möglichkeit bieten, regelmäßig in einem Holzbackofen ihr eigenes Brot zu backen.