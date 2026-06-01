Backes eingeweiht Holzbackofen belebt Dorfgemeinschaft in Heimbach-Weis Jörg Niebergall 01.06.2026, 09:00 Uhr

i Ofenbauer Boris Fier (Mitte) hat den neuen Heimbach-Weiser Backes mit Pfarrer Peter Dörrenbächer (links) und Mario Fergen (rechts) eingeweiht. Viele Helfer und Gäste waren dabei. Jörg Niebergall

Ein neuer Backes im Luna-Park weckt Gemeinschaftsgeist: Jeden Monat können die Menschen aus dem Ort ihre Teiglinge mitbringen und im Ofen backen lassen. Viele haben bei dem Projekt mit angepackt.

„Der Backes soll der Belebung der Dorfgemeinschaft dienen“, sagte Boris Fier, Ofenbauer und einer der Initiatoren des neuen Backofens im Weiser Luna-Park, bei der feierlichen Einweihung. Er soll den Bürgern eine Möglichkeit bieten, regelmäßig in einem Holzbackofen ihr eigenes Brot zu backen.







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